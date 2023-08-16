Тисячі місцевих і туристів були змушені покинути свої домівки та кемпінги у Сент-Андре та Аржеле-сюр-Мер. Лісова пожежа, яка розгорілася на кордоні Франції та Іспанії, спричинила масову евакуацію.

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Боротьба зі стихією

Пожежники намагаються приборкати вогонь повністю, для цього залучили авіацію. Зараз пожежу локалізовано і вона поки не загрожує населенню. Полум'я дісталося до населених пунктів після того, як поширилося на 500 гектарів в Східних Піренеях – районі, який чи не найбільше постраждав від посухи.

Вогонь поширювався надзвичайно швидко через високі температури та швидкість вітру до 80 кілометрів на годину. Сімнадцять пожежників отримали травми, намагаючись локалізувати полум'я. Вогонь знищив близько 50 мобільних будинків у кемпінгу Les Chenes Rouges в Аржеле-сюр-Мер.

Зараз лісові пожежі вдалося зупинити, тому вони більше не загрожують населеним пунктам. Люди потроху почали повертатися до своїх будинків та кемпінгів. Однак є величезний ризик подальших спалахів, тому територія залишається під пильним наглядом.

Франція готується до хвилі спеки

Протягом тижня в регіоні Східних Піренеїв прогнозується підвищення температури. Вона може сягнути 39°C через гарячий південний вітер. Цього тижня через посуху в південних регіонах без водопостачання залишилися 30 тисяч французів.

Минулий рік у Франції став найспекотнішим за всю історію спостережень. Чимало країн південної Європи цього літа постраждали від лісових пожеж через поєднання циклону Ель-Ніньйо та глобального потепління. Туристів масово евакуювали з Греції та Італії.