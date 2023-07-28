Через аномальну спеку лісові пожежі спалахнули у кількох європейських країнах. Ситуація ускладнилась тим, що зараз якраз сезон відпусток, тому потрібно було рятувати туристів з готелів. А яка ситуація на курортах південної Європи зараз і де досі палає – розкажемо далі.

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Греція

На кількох грецьких островах досі вирують лісові пожежі. На Родосі палає 10 – 20% території острова. Це призвело до наймасовішої евакуації туристів за всю історію Греції: в безпечні місця вивезли десятки тисяч відпочивальників. Жахливі пожежі зачепили приморські села Кіотарі, Греннаді, Ліндос, Лардос та Калатос.

Туристи на Родосі тікають зі своїх готелів / Фото AP Photo

Туристи мусили пішки йти від своїх готелів на Родосі, бо до них уже підбиралося полум'я. Далі людей забирали з безпечних доріг та відвозили на ночівлю до шкіл та спортзалів.

Понад 2 500 людей евакуювали і на грецькому острові Корфу. Також досі горить Евія, а на Криті влада і рятувальники – у стані підвищеної готовності.

Італія

Лісові пожежі досі палають у кількох районах на острові Сицилія. Найбільше постраждало Палермо. Аеропорт міста знову відкрився, проте деякі рейси скасовані або перенесені. Але громадський транспорт на Сицилії не працює: не курсують ні автобуси, ні потяги.

Пожежами також охоплені райони довкола Катанії, Трапані, Сіракузи та Мессіни. Якість повітря в цих районах є дуже поганою через значне задимлення. У деяких населених пунктах вимкнули електрику та припинили водопостачання.

У сусідній Апулії понад 2 000 туристів евакуювали із приморського міста Вієсте. Там також палає ліс на схилах.

Полум'я підбирається до аеропорту в Палермо / Фото AP Photo

Хорватія

У вівторок спалахнуло за кілька кілометрів на південь від популярного туристичного Дубровника. Потужна спека та сильний вітер допомагають вогню поширюватись із космічною швидкістю. Тому авіація і пожежники працюють 24/7, щоб стримати полум'я. За їхніми словами, ситуація під контролем.

Іспанія

Також у вівторок почало горіти на острові Гран-Канарія. Кілька сотень жителів мусили тікати з небезпечної зони. Зараз пожежі зосереджені в районі заповідника Кальдера-де-Лос-Мартелес і не загрожують курортним та пляжним локаціям. Материкова частина Іспанії – в повній безпеці.

Португалія

Понад 500 пожежників вже кілька днів долають вогонь поблизу столиці Португалії – Лісабона. Пожежа змусила 90 людей покинути свої домівки та евакуювати тварин із ферм. Полум'я охопило південне прибережне місто Кашкайш. Зараз рятувальники взяли пожежу під контроль, але побоюються сильного вітру, який може роздмухати вогонь знову.