На Тенерифе вспыхнул лесной пожар

В частности, были эвакуированы деревни Аррате, Чивисайя, Медиа-Монтанья и Ахафона. Для борьбы со стихией направили около 10 вертолетов, 150 пожарных и 50 военнослужащих.

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Февраль пожар вспыхнул во вторник вечером в густом лесном регионе крутых ущелий в северо-восточной части Тенерифе. Сложная местность создала значительные трудности для борющихся с огнем пожарных.

Этот пожар усилится, мы попросили дополнительные средства. Это в основном влияет на лес Корона (национальный парк), там много сосновых деревьев и лесов. Это крутая местность, поэтому нужна авиация,

– сказала президент совета Тенерифе Роза Давила.

Воду на охваченную огнем территорию парка сбрасывали с вертолетов. Ранним утром в среду огонь распространился на около 130 гектаров вблизи вулкана Тейде – высочайшей вершины Испании.

На испанском Тенерифе эвакуировали четыре села из-за лесного пожара / Фото Gerardo Ibelli

Власти Тенерифе отдали приказ об эвакуации четырех деревень и закрытии въезда в лес вокруг вулкана. В то же время два аэропорта Тенерифе работают в штатном режиме.

На Тенерифе вспыхнул лесной пожар / Фото EPA/UPG

В недавнем сообщении экстренные службы предупредили, что жаркая волна прокатилась по Канарским островам, высушив многочисленные регионы и усилив опасность разрушительных лесных пожаров.

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