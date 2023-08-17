На Тенерифе спалахнула лісова пожежа

Зокрема, були евакуйовані села Аррате, Чивісая, Медіа-Монтанья та Ахафона. Для боротьби зі стихією скерували близько 10 гелікоптерів, 150 пожежників і 50 військовослужбовців.

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Люта пожежа спалахнула у вівторок увечері в густому лісовому регіоні крутих ущелин у північно-східній частині Тенерифе. Складна місцевість створила значні труднощі для пожежників, які борються з вогнем.

Ця пожежа посилиться, ми попросили додаткові кошти. Це переважно впливає на ліс Корона (національний парк), там багато соснових дерев і лісів. Це крута місцевість, тому потрібна авіація,

− сказала президентка ради Тенерифе Роза Давіла.

Воду на охоплену вогнем територію парку скидали з гелікоптерів. Рано-вранці у середу вогонь поширився на близько 130 гектарів поблизу вулкана Тейде – найвищої вершини Іспанії.

На іспанському Тенерифе евакуювали чотири села через лісову пожежу / Фото Gerardo Ibelli

Влада Тенерифе віддала наказ про евакуацію чотирьох сіл і закриття в'їзду до лісу довкола вулкана. Водночас два аеропорти Тенерифе працюють у штатному режимі.

На Тенерифе спалахнула лісова пожежа / Фото EPA/UPG

У нещодавньому повідомленні екстрені служби попередили, що спекотна хвиля прокотилася Канарськими островами, висушивши численні регіони та посиливши небезпеку руйнівних лісових пожеж.

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