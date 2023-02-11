Куди поїхати з маленькими дітьми: 10 найкращих напрямків для сімейного відпочинку

Так, авіакомпанія British Airways провела дослідження з метою визначити найкращі місця для сімейного відпочинку. Найбільш вдалими напрямками визнали Краків, Лісабон і Дубай.

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Щоб знайти ідеальне місце для відпочинку з маленькими дітьми, експерти проаналізували доступні за різними напрямками варіанти житла, розважальні заходи та ресторани.

Зокрема, Краків переміг завдяки великій кількості придатних для туристів з дітьми ресторанів і готелів. Крім того, в польському місті багато цікавих пам'яток і дуже гостинні місцеві жителі.

Цікаво, що найбільше у рейтингу найкращих напрямків для відпочинку з маленькими дітьми іспанських міст.

10 найкращих напрямків для сімейного відпочинку

1. Краків, Польща

Краків / Фото UnSplash

2. Лісабон, Португалія

Лісабон / Фото UnSplash

3. Дубай, ОАЕ

Дубай / Фото UnSplash

4. Нью-Йорк, США

Нью-Йорк / Фото UnSplash

5. Мадейра, Португалія

Мадейра / Фото UnSplash

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6. Тенерифе, Іспанія

Тенерифе / Фото UnSplash

7. Мальта

Вулички Мальти​ / Фото UnSplash

8. Лансароте, Іспанія

Лансароте / Фото UnSplash

9. Барселона, Іспанія

Барселона / Фото UnSplash

10. Аліканте, Іспанія

Аліканте​ / Фото UnSplash