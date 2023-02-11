Куди поїхати з маленькими дітьми: 10 найкращих напрямків для сімейного відпочинку
Джерело:Express
Вибір напрямку відпочинку разом з маленькими дітьми – чи не найскладніший момент підготовки до подорожі. Нерідко батьки помиляються із місцем, оскільки забувають врахувати чимало важливих нюансів.
Так, авіакомпанія British Airways провела дослідження з метою визначити найкращі місця для сімейного відпочинку. Найбільш вдалими напрямками визнали Краків, Лісабон і Дубай.
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Щоб знайти ідеальне місце для відпочинку з маленькими дітьми, експерти проаналізували доступні за різними напрямками варіанти житла, розважальні заходи та ресторани.
Зокрема, Краків переміг завдяки великій кількості придатних для туристів з дітьми ресторанів і готелів. Крім того, в польському місті багато цікавих пам'яток і дуже гостинні місцеві жителі.
Цікаво, що найбільше у рейтингу найкращих напрямків для відпочинку з маленькими дітьми іспанських міст.
10 найкращих напрямків для сімейного відпочинку
1. Краків, Польща
2. Лісабон, Португалія
3. Дубай, ОАЕ
4. Нью-Йорк, США
5. Мадейра, Португалія
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