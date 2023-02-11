Так, авіакомпанія British Airways провела дослідження з метою визначити найкращі місця для сімейного відпочинку. Найбільш вдалими напрямками визнали Краків, Лісабон і Дубай.
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Щоб знайти ідеальне місце для відпочинку з маленькими дітьми, експерти проаналізували доступні за різними напрямками варіанти житла, розважальні заходи та ресторани.
Зокрема, Краків переміг завдяки великій кількості придатних для туристів з дітьми ресторанів і готелів. Крім того, в польському місті багато цікавих пам'яток і дуже гостинні місцеві жителі.
Цікаво, що найбільше у рейтингу найкращих напрямків для відпочинку з маленькими дітьми іспанських міст.
10 найкращих напрямків для сімейного відпочинку
1. Краків, Польща
Краків / Фото UnSplash
2. Лісабон, Португалія
Лісабон / Фото UnSplash
3. Дубай, ОАЕ
Дубай / Фото UnSplash
4. Нью-Йорк, США
Нью-Йорк / Фото UnSplash
5. Мадейра, Португалія
Мадейра / Фото UnSplash
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6. Тенерифе, Іспанія
Тенерифе / Фото UnSplash
7. Мальта
Вулички Мальти / Фото UnSplash
8. Лансароте, Іспанія
Лансароте / Фото UnSplash
9. Барселона, Іспанія
Барселона / Фото UnSplash
10. Аліканте, Іспанія
Аліканте / Фото UnSplash