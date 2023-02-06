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Археологічна зона Чан-Чан, Перу: основна загроза – висока швидкість знесення через відсутність консервації та обслуговування.

основна загроза – висока швидкість знесення через відсутність консервації та обслуговування. Культурний ландшафт та археологічні пам'ятки долини Баміан, Афганістан : пам'ятка зазнала великих втрат у 2001 році, коли таліби навмисно знищили дві гігантські статуї Будди.

: пам'ятка зазнала великих втрат у 2001 році, коли таліби навмисно знищили дві гігантські статуї Будди. Тімбукту, Малі: основною загрозою є війна в Малі, окупація та навмисне знищення об'єктів спадщини збройними групами.

5 природних пам'яток під загрозою

Тропічний ліс Суматри, Індонезія: основна загроза – розгул браконьєрства, незаконна вирубка лісу і плановий розвиток інфраструктури в цьому районі.

основна загроза – розгул браконьєрства, незаконна вирубка лісу і плановий розвиток інфраструктури в цьому районі. Острови та заповідні території Каліфорнійської затоки, Мексика: основна загроза – незаконні та нестійкі методи рибальства, що поставили під загрозу морське життя.

Каліфорнійська затока біля берегів мексиканського міста Кабо-Сан-Лукас / Фото ua.depositphotos.com

Національний парк Еверглейдс, Флорида: основною небезпекою є загроза штормів, забруднення, інвазивних видів та міської забудови.

основною небезпекою є загроза штормів, забруднення, інвазивних видів та міської забудови. Заповідник Селус, Танзанія: основною загрозою є незаконне браконьєрство, яке має руйнівний вплив на популяцію дикої природи парку. Додаткові загрози надходять від сусідніх уранових шахт, лісозаготівель та запланованого будівництва дамби.

основною загрозою є незаконне браконьєрство, яке має руйнівний вплив на популяцію дикої природи парку. Додаткові загрози надходять від сусідніх уранових шахт, лісозаготівель та запланованого будівництва дамби. Тропічні ліси Ацинанані, Мадагаскар: основною загрозою є лісові пожежі, які становлять величезний ризик для екосистеми тропічних лісів. Існують також проблеми з браконьєрством, видобутком корисних копалин та незаконними рубками.

Тож не варто зволікати, й, за можливості, відвідати ці місця. Адже, ймовірно, незабаром цього зробити вже не вдасться.