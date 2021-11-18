Криза автопрому: у Польщі звільняють українців і ріжуть робочий тиждень

Українці, які працюють в автомобілебудівній галузі на польських заводах, почали скаржитися на скорочення та звільнення. Причиною цього, як пояснюють роботодавці, є криза, пов'язана з браком електроніки та компонентів.

Так, на території Опольського воєводства відразу кілька фірм, які займаються виробництвом деталей до автомобілів, почали звільняти працівників.

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З чого почалася ця криза

Як пояснюють експерти, криза розпочалася з браку електроніки та компонентів. Потім додалася нестача металургійних деталей та металів, зокрема, магнію та алюмінію.

Під удар, першочергово, потрапили українці, які були працевлаштовані через посередницькі агенції. Але й тим, кого залишили, довелося обмежити робочий тиждень. До прикладу, на деяких заводах та фірмах робочий тиждень триває лише 4 дні.

Деякі компанії ледь тримаються на плаву

Звільнення великої групи робітників з України відчувають і жителі довколишніх міст, які орендували їм квартири.

Криза вдарила по фірмі Someo з міста Стшельце Опольське, яка займається виготовленням комплектуючих до автомобілів. Якщо 2020 року там виробництво пластикових елементів приладової панелі автомобіля становило 60% діяльності, то цього року – лише 15%.

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Наразі компанія фокусується на виробництві великої побутової техніки, зокрема:

пральних машин,

холодильників,

посудомийних машин.

Завдяки цьому компанії вдалося не лише не скоротити, а навіть трохи збільшити кількість найманих працівників.