Так, на территории Опольского воеводства сразу несколько фирм, занимающихся производством деталей к автомобилям, начали увольнять работников.

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С чего начался этот кризис

Как объясняют эксперты, кризис начался с нехватки электроники и компонентов. Затем прибавилась нехватка металлургических деталей и металлов, в частности, магния и алюминия.

Под удар, в первую очередь, попали украинцы, которые были трудоустроены через посреднические агентства. Но и тем, кого не уволили, пришлось сократить рабочую неделю. К примеру, на некоторых заводах и фирмах рабочая неделя длится всего 4 дня.

Обратите внимание! Увольнение большой группы рабочих из Украины чувствуют и жители близлежащих городов, арендовавших им квартиры.

Некоторые компании едва держатся на плаву

Кризис ударил по фирме Someo из города Стшельце Опольское, которая занимается изготовлением комплектующих к автомобилям. Если в 2020 году производство пластиковых элементов приборной панели автомобиля составило 60% деятельности, то в этом году – только 15%.

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В настоящее время компания фокусируется на производстве большой бытовой техники, в частности:

стиральных машин,

холодильников,

посудомоечных машин.

Благодаря этому компании удалось не только не сократить, но даже немного увеличить количество наемных работников.