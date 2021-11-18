Так, на території Опольського воєводства відразу кілька фірм, які займаються виробництвом деталей до автомобілів, почали звільняти працівників.
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З чого почалася ця криза
Як пояснюють експерти, криза розпочалася з браку електроніки та компонентів. Потім додалася нестача металургійних деталей та металів, зокрема, магнію та алюмінію.
Під удар, першочергово, потрапили українці, які були працевлаштовані через посередницькі агенції. Але й тим, кого залишили, довелося обмежити робочий тиждень. До прикладу, на деяких заводах та фірмах робочий тиждень триває лише 4 дні.
Деякі компанії ледь тримаються на плаву
Криза вдарила по фірмі Someo з міста Стшельце Опольське, яка займається виготовленням комплектуючих до автомобілів. Якщо 2020 року там виробництво пластикових елементів приладової панелі автомобіля становило 60% діяльності, то цього року – лише 15%.
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Наразі компанія фокусується на виробництві великої побутової техніки, зокрема:
- пральних машин,
- холодильників,
- посудомийних машин.
Завдяки цьому компанії вдалося не лише не скоротити, а навіть трохи збільшити кількість найманих працівників.