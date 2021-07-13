Щоб легко орієнтуватися у місті: корисні посилання для емігрантів в Італії

Як винайняти житло, викликати таксі та вигідно пообідати у чужій країні? Щоб не розгубитися під час вирішення цих побутових питань, рекомендуємо користуватися спеціальними сервісами.

Мобільні додатки та тематичні сайти допоможуть легше адаптуватися в іншій країні. Тож Закордон 24 зібрав десяток найкорисніших посилань для українців, які перебувають в Італії.

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10 корисних посилань для емігрантів в Італії

italy-vms.com.ua – візовий центр Італії. Допоможе у відкритті та продовженні візи з метою навчання, возз'єднання сім'ї, працевлаштування, медичного туризму тощо.

sleepinitaly.com – аналог Airbnb та Booking для пошуку квартир в Римі, Венеції та Флоренції. Тут можна знайти гарні варіанти житла за адекватною вартістю оренди.

italia.it – закони та правила водіння в Італії. Цей сайт просто незамінний для тих, хто має намір водити авто в цій країні.

ittaxi.it – зручний сервіс для замовлення таксі по всій Італії.

atac.roma.it – для відстеження громадського транспорту в Римі.

EatItaly – цей додаток є платним, але він того вартий. З його допомогою можна легко знайти найсмачніші заклади. Простими словами, це гастрономічний гайд всіма містами Італії.

StreetEat – для тих, хто хоче їсти смачно, але недорого. Корисний пошуковик вуличної їжі. З ним можна за кілька секунд віднайти затишне місце, де готують чудові кебаби чи ситні бургери.

060608.it – сервіс для тих, кому цікаво вивчати столицю. Тут можна стежити за графіком роботи всіх культурних місць.

RadioItalia – додаток, який допомагає слухати італійське радіо і його подкасти. Практика постійного слухання іноземної мови сприяє її швидкому вивченню. А чим краще знає іноземець мову, тим легше йому орієнтуватися у чужій країні.

AppGelato – не обійтися і без допомоги у пошуку справжнього італійського морозива. Хто хоч раз куштував тут цей десерт, той точно закохався у його смак. За цим додатком знайти ідеальне джелато буде значно простіше.