Мобільні додатки та тематичні сайти допоможуть легше адаптуватися в іншій країні. Тож Закордон 24 зібрав десяток найкорисніших посилань для українців, які перебувають в Італії.

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10 корисних посилань для емігрантів в Італії

italy-vms.com.uaвізовий центр Італії. Допоможе у відкритті та продовженні візи з метою навчання, возз'єднання сім'ї, працевлаштування, медичного туризму тощо.

sleepinitaly.comаналог Airbnb та Booking для пошуку квартир в Римі, Венеції та Флоренції. Тут можна знайти гарні варіанти житла за адекватною вартістю оренди.

italia.itзакони та правила водіння в Італії. Цей сайт просто незамінний для тих, хто має намір водити авто в цій країні.

ittaxi.itзручний сервіс для замовлення таксі по всій Італії.

atac.roma.itдля відстеження громадського транспорту в Римі.

EatItalyцей додаток є платним, але він того вартий. З його допомогою можна легко знайти найсмачніші заклади. Простими словами, це гастрономічний гайд всіма містами Італії.

StreetEatдля тих, хто хоче їсти смачно, але недорого. Корисний пошуковик вуличної їжі. З ним можна за кілька секунд віднайти затишне місце, де готують чудові кебаби чи ситні бургери.

060608.itсервіс для тих, кому цікаво вивчати столицю. Тут можна стежити за графіком роботи всіх культурних місць.

RadioItaliaдодаток, який допомагає слухати італійське радіо і його подкасти. Практика постійного слухання іноземної мови сприяє її швидкому вивченню. А чим краще знає іноземець мову, тим легше йому орієнтуватися у чужій країні.

AppGelatoне обійтися і без допомоги у пошуку справжнього італійського морозива. Хто хоч раз куштував тут цей десерт, той точно закохався у його смак. За цим додатком знайти ідеальне джелато буде значно простіше.