Мобильные приложения и тематические сайты помогут легче адаптироваться в другой стране. Поэтому Закордон 24 собрал десяток полезных ссылок для украинцев, которые находятся в Италии.

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10 полезных ссылок для эмигрантов в Италии

italy-vms.com.ua – визовый центр Италии. Поможет в открытии и продлении визы с целью обучения, воссоединения семьи, трудоустройства, медицинского туризма и тому подобное.

sleepinitaly.com – аналог Airbnb и Booking для поиска квартир в Риме, Венеции и Флоренции. Здесь можно найти хорошие варианты жилья по адекватной стоимости аренды.

italia.it – законы и правила вождения в Италии. Этот сайт просто незаменим для тех, кто намерен водить в этой стране.

ittaxi.it – удобный сервис для заказа такси по всей Италии.

atac.roma.it – для отслеживания общественного транспорта в Риме.

EatItaly – это приложение является платным, но оно того стоит. С его помощью можно легко найти вкусные заведения. Простыми словами, это гастрономический гайд по всем городам Италии.

StreetEat – для тех, кто хочет есть вкусно, но недорого. Полезный поисковик уличной еды. С ним можно за несколько секунд найти уютное место, где готовят замечательные кебабы или сытные бургеры.

060608.it – сервис для тех, кому интересно изучать столицу. Здесь можно следить за графиком работы всех культурных мест.

RadioItalia – приложение, которое помогает слушать итальянское радио и его подкасты. Практика постоянного слушания иностранного языка способствует ее быстрому изучению. А чем лучше знает иностранец язык, тем легче ему ориентироваться в чужой стране.

AppGelato – не обойтись и без помощи в поиске настоящего итальянского мороженого. Кто хоть раз пробовал здесь этот десерт, то точно влюбился в его вкус. С этим приложением найти идеальное джелато будет значительно проще.