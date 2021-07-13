Мобильные приложения и тематические сайты помогут легче адаптироваться в другой стране. Поэтому Закордон 24 собрал десяток полезных ссылок для украинцев, которые находятся в Италии.

Полезно знать Как защититься от интернет-мошенников: рекомендации от основателя финансового сервиса

10 полезных ссылок для эмигрантов в Италии

italy-vms.com.ua визовый центр Италии. Поможет в открытии и продлении визы с целью обучения, воссоединения семьи, трудоустройства, медицинского туризма и тому подобное.

sleepinitaly.com аналог Airbnb и Booking для поиска квартир в Риме, Венеции и Флоренции. Здесь можно найти хорошие варианты жилья по адекватной стоимости аренды.

italia.itзаконы и правила вождения в Италии. Этот сайт просто незаменим для тех, кто намерен водить в этой стране.

ittaxi.itудобный сервис для заказа такси по всей Италии.

atac.roma.itдля отслеживания общественного транспорта в Риме.

EatItalyэто приложение является платным, но оно того стоит. С его помощью можно легко найти вкусные заведения. Простыми словами, это гастрономический гайд по всем городам Италии.

StreetEatдля тех, кто хочет есть вкусно, но недорого. Полезный поисковик уличной еды. С ним можно за несколько секунд найти уютное место, где готовят замечательные кебабы или сытные бургеры.

060608.itсервис для тех, кому интересно изучать столицу. Здесь можно следить за графиком работы всех культурных мест.

RadioItalia приложение, которое помогает слушать итальянское радио и его подкасты. Практика постоянного слушания иностранного языка способствует ее быстрому изучению. А чем лучше знает иностранец язык, тем легче ему ориентироваться в чужой стране.

AppGelato не обойтись и без помощи в поиске настоящего итальянского мороженого. Кто хоть раз пробовал здесь этот десерт, то точно влюбился в его вкус. С этим приложением найти идеальное джелато будет значительно проще.