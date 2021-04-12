Мобільні додатки можуть стати у пригоді тим, хто подорожує за кордон чи змінює країну проживання. Вони допоможуть знайти оптимальне житло, спланувати маршрут чи замовити доставлення їжі. Пропонуємо список корисних мобільних додатків для українців, які навчаються чи працюють у Польщі.

Для використання цих додатків потрібен смартфон на базі Android чи iOS. Лише деякі з них мають онлайн-версію з можливістю входу з персонального комп'ютера.

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Корисні мобільні додатки для тих, хто перебуває у Польщі

Технології постійно змінюються. Деякі мобільні додатки згодом втрачають актуальність. На зміну їм приходять нові, зручніші та більш адаптовані до сучасних запитів. У наведеному нижче списку зазначені мобільні додатки, які є актуальними станом на 2021 рік.

moBILET – ця розробка є польським аналогом українського tickets.ua. Тобто, це сервіс для покупки квитків в режимі онлайн. Він допоможе знайти найвигідніші квитки та уточнити час відправлення та прибуття.

Play24 – це додаток від популярного у Польщі мобільного оператора Play. За допомогою нього зручно перевіряти баланс, обирати тарифний план, підключати нові послуги та контролювати вже замовлені.

Jakdojade – у цьому додатку зручно планувати свій маршрут у громадському транспорті, вказавши адресу перебування та місце призначення. Програма спланує для вас найшвидший з мінімальною кількістю пересадок.

Dom Gratka – ця розробка спростить пошук житла для короткотермінової та довгострокової оренди. У ньому можна спостерігати ціни на житло, переглядати фото квартир та переписуватися з власниками.

Milennium – знадобиться тим, хто має або планує відкривати рахунок у банку Milennium. Додаток допоможе зробити переказ коштів між картками (у Польщі чи в Україну), перевірити баланс та отримати консультацію.

Tropiciel okazji – цей мобільний додаток необхідний любителям шопінгу. У ньому ви знайдете інформацію про акції у всіх магазинах.

Ceneo – ще один додаток для зручних покупок. Містить великий каталог товарів та дає можливість робити онлайн-покупки. З його допомогою ви зможете не лише придбати речі, а й продати.

Kupony – допоможе заощадити на обідах в мережевих закладах швидкого харчування в Польщі. У додатку є такі відомі заклади: KFC, Burger King, Starbucks, Subway, McDonald’s та інші. Щоб скористатися вигодою, треба показати касиру екран смартфону з кодом знижки.

Quizlet – рекомендований для тих, хто вчить польську мову. Quizlet пропонує користувачам цікаві вправи для того, щоб запам'ятовувати слова та поширені вирази.

Pyszne.pl – містить каталог польських закладів харчування й актуальні ціни. З його допомогою можна замовити доставлення їжі на роботу чи до дому.

TravelPost – додаток TravelPost допоможе легко й дешево відправити посилку. Сервіс об'єднує українських іммігрантів з мандрівниками, які беруть за доставлення менше, ніж водії автобусів, та можуть доставити швидше.

Всі перелічені додатки можна за кілька секунд завантажити у Play Market (для Android) або AppStore для (iOS).

З мобільними додатками українцям у Польщі зручно виконувати щоденні справи / Фото Unsplash