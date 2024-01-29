Чи безпечно подорожувати до Єгипту: оновлені рекомендації туристам

29 січня 2024, 19:39
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Джерело:

The Telegraph

Міністерство закордонних справ Великої Британії оновило свої рекомендації щодо поїздок до Єгипту. Все через загострення напруги в південній частині Червоного моря навколо Ємену та війну між Ізраїлем і Газою, що триває.

Чи безпечно зараз туристам подорожувати до Єгипту та які території залишаються "зеленими". Британське МЗС оновило карту.

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Чи безпечно подорожувати до Єгипту?

МЗС повідомляє, що наразі ведуться військові дії у відповідь на спроби хуситів перешкодити руху міжнародного судноплавства в Червоному морі.

Хоча зона діяльності обмежена Червоним морем і Єменом, існує ймовірність того, що рекомендації щодо подорожей до сусідніх країн можуть змінитися в короткий термін,
– йдеться на сайті відомства.

Мандрівникам до Єгипту рекомендується уникати будь-яких подорожей у межах 20 кілометрів від єгипетсько-лівійського кордону, за винятком міста Ель-Саллум. Також до:

  • губернаторства Північний Синай,
  • північної частини губернаторства Південний Синай,
  • за дорогою Святої Катерини-Нувейбаа,
  • мухафази Ісмаїлія на схід від Суецького каналу,
  • у регіони на захід від долини Нілу та дельти Нілу.

Рекомендації щодо безпеки подорожей до регіонів Єгипту / Фото gov.uk

Водночас відомі туристичні локації залишаються безпечними для мандрівників і позначені у рекомендаціях як "зелена зона":

  • Луксор, Кіна, Асуан, Абу-Сімбел і Долина Царів;
  • губернаторство Фаюм;
  • прибережні райони між дельтою Нілу та Марса-Матрух;
  • дорога Марса Матрух-Сіва;
  • місто-оазис Сіва;
  • губернаторство Гіза на північний схід від оазису Бахарія;
  • дорога між Гізою та Фарафрою (не рекомендується подорожувати дорогою між Багарією та Сівою);
  • оазис Бахарія, Фарафра, Біла і Чорна пустеля.

Зокрема, немає рекомендацій проти поїздок до Шарм-ель-Шейха, Хургади та Каїру. Вони позначені на карті зеленим кольором.

Сфера туризму постраждала через війну на Близькому Сході

Туризм у Єгипті значно постраждав від конфлікту на Близькому Сході. Готелі на узбережжі Червоного моря залишаються напівпорожніми, а туристичні оператори скасовують подорожі.

Деякі міжнародні компанії були досить радикальними і вже відмовились від половини запланованих турів до Єгипту у 2023 році. Війна на Близькому Сході спричинила помітний спад туристичного потоку на курортах Червоного моря. Заповнюваність готелів у Хургаді та Марса-Аламі впала до 60 – 80%.

Автор: Марта Касіянчук