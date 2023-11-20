Деякі міжнародні компанії були досить радикальними і вже відмовились від половини запланованих турів до Єгипту цього року. Війна на Близькому Сході спричинила помітний спад туристичного потоку на курортах Червоного моря. Заповнюваність готелів у Хургаді та Марса-Аламі впала до 60 – 80%.

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На єгипетських курортах зараз не людно

Представники великих туристичних компаній в Хургаді підтверджують зниження кількості нових бронювань аж до лютого. Також дається взнаки зменшення резервацій на різдвяні та новорічні свята.

Одна з міжнародних туристичних компаній, яка має аж 65 готелів у Єгипті, повідомила, що до кінця поточного року 50% її бронювань були скасовані. Найбільше відмовляються від відпусток у Єгипті туристи з країн Північної Європи, особливо з Німеччини.

Але деяких європейських мандрівників це не зупиняє і вони продовжують прибувати в Єгипет. Наприклад, минулого тижня в аеропорт Марса-Алам прибуло 133 європейських міжнародних рейси: з Німеччини, Італії, Чехії, Польщі, Нідерландів та Бельгії.

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Водночас курорти та готелі в Шарм-ель-Шейху роблять велику ставку на італійських туристів під час різдвяного сезону. Їм пропонують різні види відпочинку: медичний туризм, відвідування релігійних святинь у Святій Катерині, а також екскурсії до купалень Мойсея та сірчаних джерел в місті Тур-Синай.

Раніше туроператори повідомляли про різке зниження бронювань турів до Єгипту. Доходило навіть до скорочення попиту на 80%. Через це авіакомпанії почали пропонувати мандрівникам великі знижки на перельоти з Європи до Єгипту. А деякі готелі значно знизили ціни на проживання.

У МЗС Великої Британії досі вважають Єгипет доволі безпечною зоною для британських туристів. Представник компанії Discover Egypt розповів, що на єгипетські курорти подорожують багато британських мандрівників, які з задоволенням відпочивають на пляжах біля Червоного моря.

Нагадаємо, український перевізник Skyline Express Airlines розширює географію польотів із Польщі. Тепер додалися рейси з аеропорту Варшава-Радом. І один з них – до єгипетського Шарм-ель-Шейха. 30 жовтня авіаперевізник виконав перший політ з аеропорту Радом, який розташований за 90 кілометрів від Варшави, до курорту Шарм-ель-Шейх.