Чи безпечно зараз туристам подорожувати до Єгипту та які території залишаються "зеленими". Британське МЗС оновило карту.
Читайте також Туристи кинулися до Франції завдяки популярним серіалам "Емілі в Парижі" та "Люпен"
Чи безпечно подорожувати до Єгипту?
МЗС повідомляє, що наразі ведуться військові дії у відповідь на спроби хуситів перешкодити руху міжнародного судноплавства в Червоному морі.
Хоча зона діяльності обмежена Червоним морем і Єменом, існує ймовірність того, що рекомендації щодо подорожей до сусідніх країн можуть змінитися в короткий термін,
– йдеться на сайті відомства.
Мандрівникам до Єгипту рекомендується уникати будь-яких подорожей у межах 20 кілометрів від єгипетсько-лівійського кордону, за винятком міста Ель-Саллум. Також до:
- губернаторства Північний Синай,
- північної частини губернаторства Південний Синай,
- за дорогою Святої Катерини-Нувейбаа,
- мухафази Ісмаїлія на схід від Суецького каналу,
- у регіони на захід від долини Нілу та дельти Нілу.
Рекомендації щодо безпеки подорожей до регіонів Єгипту / Фото gov.uk
Водночас відомі туристичні локації залишаються безпечними для мандрівників і позначені у рекомендаціях як "зелена зона":
- Луксор, Кіна, Асуан, Абу-Сімбел і Долина Царів;
- губернаторство Фаюм;
- прибережні райони між дельтою Нілу та Марса-Матрух;
- дорога Марса Матрух-Сіва;
- місто-оазис Сіва;
- губернаторство Гіза на північний схід від оазису Бахарія;
- дорога між Гізою та Фарафрою (не рекомендується подорожувати дорогою між Багарією та Сівою);
- оазис Бахарія, Фарафра, Біла і Чорна пустеля.
Зокрема, немає рекомендацій проти поїздок до Шарм-ель-Шейха, Хургади та Каїру. Вони позначені на карті зеленим кольором.
Сфера туризму постраждала через війну на Близькому Сході
Туризм у Єгипті значно постраждав від конфлікту на Близькому Сході. Готелі на узбережжі Червоного моря залишаються напівпорожніми, а туристичні оператори скасовують подорожі.
Деякі міжнародні компанії були досить радикальними і вже відмовились від половини запланованих турів до Єгипту у 2023 році. Війна на Близькому Сході спричинила помітний спад туристичного потоку на курортах Червоного моря. Заповнюваність готелів у Хургаді та Марса-Аламі впала до 60 – 80%.