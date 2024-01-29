Чи безпечно зараз туристам подорожувати до Єгипту та які території залишаються "зеленими". Британське МЗС оновило карту.

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Чи безпечно подорожувати до Єгипту?

МЗС повідомляє, що наразі ведуться військові дії у відповідь на спроби хуситів перешкодити руху міжнародного судноплавства в Червоному морі.

Хоча зона діяльності обмежена Червоним морем і Єменом, існує ймовірність того, що рекомендації щодо подорожей до сусідніх країн можуть змінитися в короткий термін,

– йдеться на сайті відомства.

Мандрівникам до Єгипту рекомендується уникати будь-яких подорожей у межах 20 кілометрів від єгипетсько-лівійського кордону, за винятком міста Ель-Саллум. Також до:

губернаторства Північний Синай,

північної частини губернаторства Південний Синай,

за дорогою Святої Катерини-Нувейбаа,

мухафази Ісмаїлія на схід від Суецького каналу,

у регіони на захід від долини Нілу та дельти Нілу.

Рекомендації щодо безпеки подорожей до регіонів Єгипту / Фото gov.uk

Водночас відомі туристичні локації залишаються безпечними для мандрівників і позначені у рекомендаціях як "зелена зона":

Луксор, Кіна, Асуан, Абу-Сімбел і Долина Царів;

губернаторство Фаюм;

прибережні райони між дельтою Нілу та Марса-Матрух;

дорога Марса Матрух-Сіва;

місто-оазис Сіва;

губернаторство Гіза на північний схід від оазису Бахарія;

дорога між Гізою та Фарафрою (не рекомендується подорожувати дорогою між Багарією та Сівою);

оазис Бахарія, Фарафра, Біла і Чорна пустеля.

Зокрема, немає рекомендацій проти поїздок до Шарм-ель-Шейха, Хургади та Каїру. Вони позначені на карті зеленим кольором.

Сфера туризму постраждала через війну на Близькому Сході

Туризм у Єгипті значно постраждав від конфлікту на Близькому Сході. Готелі на узбережжі Червоного моря залишаються напівпорожніми, а туристичні оператори скасовують подорожі.

Деякі міжнародні компанії були досить радикальними і вже відмовились від половини запланованих турів до Єгипту у 2023 році. Війна на Близькому Сході спричинила помітний спад туристичного потоку на курортах Червоного моря. Заповнюваність готелів у Хургаді та Марса-Аламі впала до 60 – 80%.