Популярні шоу "‎Емілі в Парижі" та "‎Люпен" приваблюють туристів до місць, де відбувалися зйомки.

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Романтика кінострічок притягує туристів

Згідно з опитуванням, проведеним Національним Центром Кіно та Анімаційної Графіки Франції, понад 80% іноземних респондентів заявили, що більше зацікавилися Францією після перегляду фільмів або серіалів.

Опитування провели серед 500 іноземців, які подорожували до Франції з США, Китаю, Великої Британії, Іспанії, Німеччини та Бельгії. Всі вони планували перебувати у відпустці близько одного тижня та витратити в середньому 1 700 євро за свою поїздку.

Опитування показало, що кожен десятий мандрівник прибув до Франції після перегляду популярного серіалу чи фільму. До прикладу, половина респондентів надихнулася кримінальною драмою "‎Люпен", а 44% опитаних захотіли побувати тут після перегляду "‎Емілі в Парижі".

Приблизно 56% суперфанів "‎Люпена" були чоловіками, тоді як понад 61% суперфанів "‎Емілі в Парижі" – це жінки.

Кінотуризм процвітає

Відомі телесеріали не лише стимулювали розвиток туризму у Франції, але й мали значний вплив на інші напрямки у світі.

У Лондоні з вересня збираються запустити маркетингову кампанію, яка буде зосереджена на місцях зйомок різних фільмів і телевізійних шоу.

Ми використовували досвід Гаррі Поттера та Джеймса Бонда, тож у нас були хороші зв'язки зі студіями в минулому, але ми справді нарощуємо їх і розповідаємо історію Британії через кіно та телебачення,

– розповіла генеральна директорка VisitBritain Патрісія Єйтс.

Сицилія також пережила підвищений сплеск туризму після виходу другого сезону "Білого лотоса". А Ісландія та Хорватія відчули підвищений інтерес іноземців після показу "‎Гри престолів".