Безопасно ли сейчас туристам путешествовать в Египет и какие территории остаются "зелеными". Британский МИД обновило карту.
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Безопасно ли путешествовать в Египет?
МИД сообщает, что в настоящее время ведутся военные действия в ответ на попытки хуситов помешать движению международного судоходства в Красном море.
Хотя зона деятельности ограничена Красным морем и Йеменом существует вероятность того, что рекомендации по путешествиям в соседние страны могут измениться в короткий срок,
– говорится на сайте ведомства.
Путешественникам в Египет рекомендуется избегать любых путешествий в пределах 20 километров от египетско-ливийской границы за исключением города Эль-Саллум. Также к:
- губернаторства Северный Синай,
- северной части губернаторства Южный Синай,
- за дорогой Святой Екатерины-Нувейбаа,
- мухафазы Исмаилия к востоку от Суэцкого канала,
- в регионы западнее долины Нила и дельты Нила.
Рекомендации по безопасности путешествий в регионы Египта / Фото gov.uk
В то же время известные туристические локации остаются безопасными для путешественников иобозначены в рекомендациях как "зеленая зона":
- Луксор Кина Асуан Абу-Симбел и Долина Царей;
- губернаторство Фаюм;
- прибрежные районы между дельтой Нила и Марса-Матрух;
- дорога Марса Матрух-Сива;
- город-оазис Сева;
- губернаторство Гиза северо-восточнее оазиса Бахария;
- дорога между Гизой и Фарафрой (не рекомендуется путешествовать по дороге между Багарией и Седой);
- оазис Бахария Фарафра Белая и Черная пустыня.
В частности, нет рекомендаций против поездок в Шарм-эль-Шейх Хургаду и Каир. Они отмечены на карте зеленым цветом.
Сфера туризма пострадала из-за войны на Ближнем Востоке
Туризм в Египте значительно пострадал от конфликта на Ближнем Востоке Отели на побережье Красного моря остаются полупустыми, а туристические операторы отменяют путешествия.
Некоторые международные компании были достаточно радикальными и отказались от половины запланированных туров в Египет в 2023 году. Война на Ближнем Востоке повлекла за собой заметный спад туристического потока на курортах Красного моря. Заполняемость гостиниц в Хургаде и Марса-Алами упала до 60 – 80%.