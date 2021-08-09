Коли можна подати документи на польську візу: список вільних дат
9 серпня 2021 , 16:05Читать новость на русском
Джерело:VFS.Clobal
Візовий центр Польщі в Україні опублікував інформацію про найближчі вільні дати реєстрації для оплат послуг, починаючи з 9 серпня. Подати документи можна особисто або поштою.
Місця для реєстрації до пунктів прийому візових анкет у Вінницькому Консульському окрузі наразі відсутні. Візовий центр Польщі в Україні водночас інформує про те, що Генеральне Консульство Польщі у місті Вінниця ніяк не впливає на призначення або пришвидшення дати подання документів до пунктів прийому візових анкет (далі – ППВА).
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Перелік найближчих доступних дат по містах
Івано-Франківськ
- Подання особисто в ППВА: 10.08.2021.
- Подання поштою: 10.08.2021.
Львів
- Подання особисто в ППВА: 11.08.2021.
- Подання поштою: 10.08.2021.
Ужгород
- Подання особисто в ППВА: 11.08.2021.
- Подання поштою: 10.08.2021.
Одеса
- Подання особисто в ППВА: 17.08.2021.
- Подання поштою: 17.08.2021.
Кропивницький
- Подання особисто в ППВА: 18.08.2021.
- Подання поштою: 10.08.2021.
Херсон
- Подання особисто в ППВА: 25.08.2021.
- Подання поштою: 13.08.2021.
Київ
- Подання особисто в ППВА: 25.08.2021.
- Подання поштою: 16.08.2021.
Рівне
- Подання особисто в ППВА: 26.08.2021.
- Подання поштою: 12.08.2021.
Тернопіль
- Подання особисто в ППВА: 26.08.2021.
- Подання поштою: 10.08.2021.
Луцьк
- Подання особисто в ППВА: 27.08.2021.
- Подання поштою: 10.08.2021.
Запоріжжя
- Подання особисто в ППВА: 07.09.2021.
- Подання поштою: 17.08.2021.
Дніпро
- Подання особисто в ППВА: 08.09.2021.
- Подання поштою: 08.09.2021.
Харків
- Подання особисто в ППВА: 09.09.2021.
- Подання поштою: 01.09.2021.