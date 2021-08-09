Места для регистрации в пункты приема визовых анкет в Винницком Консульском округе пока отсутствуют. Визовый центр Польши в Украине одновременно информирует о том, что Генеральное консульство Польши в городе Винница никак не влияет на назначение или ускорения даты подачи документов в пункты приема визовых анкет (далее – ППВА).

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Перечень ближайших доступных дат по городам

Ивано-Франковск

Подача лично в ППВА: 10.08.2021.

Подача по почте: 10.08.2021.

Львов

Подача лично в ППВА: 11.08.2021.

Подача по почте: 10.08.2021.

Ужгород

Подача лично в ППВА: 11.08.2021.

Подача по почте: 10.08.2021.

Одесса

Подача лично в ППВА: 17.08.2021.

Подача по почте: 17.08.2021.

Кропивницкий

Подача лично в ППВА: 18.08.2021.

Подача по почте: 10.08.2021.

Херсон

Подача лично в ППВА: 25.08.2021.

Подача по почте: 13.08.2021.

Киев

Подача лично в ППВА: 25.08.2021.

Подача по почте: 16.08.2021.

Ровно

Подача лично в ППВА: 26.08.2021.

Подача по почте: 12.08.2021.

Тернополь

Подача лично в ППВА: 26.08.2021.

Подача по почте: 10.08.2021.

Луцк

Подача лично в ППВА: 27.08.2021.

Подача по почте: 10.08.2021.

Запорожье

Подача лично в ППВА: 07.09.2021.

Подача по почте: 17.08.2021.

Днепр

Подача лично в ППВА: 08.09.2021.

Подача по почте: 08.09.2021.

Харьков

Подача лично в ППВА: 09.09.2021.

Подача по почте: 01.09.2021.