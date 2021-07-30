Інструкцію було опубліковано 26 липня 2021 року. Поки що послуга надається у тестовому режимі, але нею вже радо користуються емігранти.

Варто знати Онлайн-перекази і безпека: як оцінити ризики при здійсненні транзакцій і запобігти їм

Які довідки можна отримати онлайн

В дистанційному режимі українці в Польщі можуть отримати такі довідки:

Довідку про несудимість .

. Довідку про підтвердження дійсності посвідчення водія (доступно лише щодо посвідчень, виданих після 01 січня 2012 року).

Як отримати довідку онлайн

Щоб скористатися послугою, треба перейти за посиланням та обрати потрібну довідку.

Як отримати консульську довідку онлайн – крок 1 / Зображення krakow.mfa.gov.ua

Далі слід зареєструватися через електронну адресу або з використанням кваліфікованого електронного підпису через сервіс id.gov.ua.

Як отримати консульську довідку онлайн – крок 2 / Зображення krakow.mfa.gov.ua

Якщо авторизація відбувається через електронну пошту, то на наступному етапі треба вказати країну та найближчу дипломатичну установу до місця проживання за кордоном. Також у полі Captcha варто поставити відповідну позначку у полі "Я не робот". Після цього відкриються додаткові поля. У них треба вказати свою електронну пошту та двічі ввести пароль.

Пароль повинен складатись мінімум зі шести символів, містити великі та маленькі латинські літери, а також спеціальні знаки та цифри.

Як отримати консульську довідку онлайн – крок 3 / Зображення krakow.mfa.gov.ua

Після того, як людина заповнила всі поля, система попросить зберегти дані. Таким чином до заяви можна буде повернутися у зручний час.

Щоб доробити заяву пізніше, треба зайти на свою електронну пошту та знайти лист надісланий від noreply_econsul@mfa.gov.ua. В листі буде вказаний реєстраційний номер запису та пароль, який необхідно використати на головній вебсторінці у розділі "Редагувати раніше створену заяву". Після введення цих даних система переправить до останнього місця внесення інформації.

Після цього потрібно зазначити дані документа, що підтверджує громадянство та особу. Необхідно вибрати форму заяви – повну чи коротку).

Коротка просто показує наявність судимості у людини на поточний час. Повна – буде показувати усі судимості, які коли-небудь були в особи.

Потім треба натиснути кнопку "Далі".

Як отримати консульську довідку онлайн – крок 4 / Зображення krakow.mfa.gov.ua

Як отримати консульську довідку онлайн – крок 5 / Зображення krakow.mfa.gov.ua

Відкриється нове вікно для внесення платежу. Платіжку з реквізитами можна завантажити на свій комп'ютер (планшет, смартфон) або відправити на електронну пошту.

Після сплати консульського збору квитанцію теж треба завантажити. Для цього треба натиснути "Звичайна оплата", попередньо зазначивши номер квитанції та дату платежу.

Як отримати консульську довідку онлайн – крок 6 / Зображення krakow.mfa.gov.ua

Наприкінці треба натиснути "Відправити звернення", після чого заява буде надіслана консульській посадовій особі для подальшого розгляду.

Як отримати консульську довідку онлайн – фінальний крок / Зображення krakow.mfa.gov.ua