Місця для реєстрації до пунктів прийому візових анкет у Вінницькому Консульському окрузі наразі відсутні. Візовий центр Польщі в Україні водночас інформує про те, що Генеральне Консульство Польщі у місті Вінниця ніяк не впливає на призначення або пришвидшення дати подання документів до пунктів прийому візових анкет (далі – ППВА).

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Перелік найближчих доступних дат по містах

Івано-Франківськ

Подання особисто в ППВА: 10.08.2021.

Подання поштою: 10.08.2021.

Львів

Подання особисто в ППВА: 11.08.2021.

Подання поштою: 10.08.2021.

Ужгород

Подання особисто в ППВА: 11.08.2021.

Подання поштою: 10.08.2021.

Одеса

Подання особисто в ППВА: 17.08.2021.

Подання поштою: 17.08.2021.

Кропивницький

Подання особисто в ППВА: 18.08.2021.

Подання поштою: 10.08.2021.

Херсон

Подання особисто в ППВА: 25.08.2021.

Подання поштою: 13.08.2021.

Київ

Подання особисто в ППВА: 25.08.2021.

Подання поштою: 16.08.2021.

Рівне

Подання особисто в ППВА: 26.08.2021.

Подання поштою: 12.08.2021.

Тернопіль

Подання особисто в ППВА: 26.08.2021.

Подання поштою: 10.08.2021.

Луцьк

Подання особисто в ППВА: 27.08.2021.

Подання поштою: 10.08.2021.

Запоріжжя

Подання особисто в ППВА: 07.09.2021.

Подання поштою: 17.08.2021.

Дніпро

Подання особисто в ППВА: 08.09.2021.

Подання поштою: 08.09.2021.

Харків

Подання особисто в ППВА: 09.09.2021.

Подання поштою: 01.09.2021.

Також нагадуємо, що дві важливі консульські довідки українці вже можуть отримати онлайн. Є інструкція, яка пояснює, як це зробити.