Канада запускає нову програму імміграції для малокваліфікованих працівників
Джерело:Immigrant.Today
Ще одна канадська провінція кличе на роботу працівників. 25 листопада в Саскачевані, що на півдні центральної частини Канади, анонсували запуск нової пілотної програми імміграції.
Вона буде призначена головним чином для малокваліфікованих працівників, яких не вистачає у провінції.
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Яких працівників шукають
Пілотна програма орієнтована на працівників, які не мають профільної вищої освіти та здатні швидко навчитися виконувати поставлені задачі. Сектори з найбільшим попитом на робочу силу:
- виробництво,
- сільське господарство,
- агротехніка,
- будівництво,
- готельний бізнес,
- роздрібна торгівля.
Попит на робочу силу в нашій провінції високий, і він тільки збільшуватиметься у майбутньому,
– сказав міністр імміграції Саскачевана Джеремі Харрісон.
Вимоги до кандидатів
Людині, яка претендуватиме на посаду, пропонують роботу на повний робочий день у Саскачевані. Водночас кандидат має відповідати наступним критеріям:
- досвід роботи у тій же галузі терміном 1 рік поза Саскачеваном чи 6 місяців у провінції;
- очікується, що будуть також вимоги до освіти та рівня володіння англійською або французькою мовою, проте точної інформації наразі немає.
У межах пілотної програми роботодавці провінції повинні будуть подати заявку на участь, щоб отримати право наймати претендентів на імміграцію в Саскачеван. Вони також будуть зобов'язані надати працівникам підтримку після переїзду до провінції. Запуск пілотної програми заплановано на грудень 2021 року.Цікаво! Через COVID-19 у Канаді утворився брак кадрів. Чи не найбільше постраждала галузь громадського харчування. Саме тому зараз Канада шукає фахівців у цій галузі.