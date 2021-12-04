Вона буде призначена головним чином для малокваліфікованих працівників, яких не вистачає у провінції.

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Яких працівників шукають

Пілотна програма орієнтована на працівників, які не мають профільної вищої освіти та здатні швидко навчитися виконувати поставлені задачі. Сектори з найбільшим попитом на робочу силу:

  • виробництво,
  • сільське господарство,
  • агротехніка,
  • будівництво,
  • готельний бізнес,
  • роздрібна торгівля.

Попит на робочу силу в нашій провінції високий, і він тільки збільшуватиметься у майбутньому,
– сказав міністр імміграції Саскачевана Джеремі Харрісон.

Вимоги до кандидатів

Людині, яка претендуватиме на посаду, пропонують роботу на повний робочий день у Саскачевані. Водночас кандидат має відповідати наступним критеріям:

  • досвід роботи у тій же галузі терміном 1 рік поза Саскачеваном чи 6 місяців у провінції;
  • очікується, що будуть також вимоги до освіти та рівня володіння англійською або французькою мовою, проте точної інформації наразі немає.

У межах пілотної програми роботодавці провінції повинні будуть подати заявку на участь, щоб отримати право наймати претендентів на імміграцію в Саскачеван. Вони також будуть зобов'язані надати працівникам підтримку після переїзду до провінції. Запуск пілотної програми заплановано на грудень 2021 року.