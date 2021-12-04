Вона буде призначена головним чином для малокваліфікованих працівників, яких не вистачає у провінції.

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Яких працівників шукають

Пілотна програма орієнтована на працівників, які не мають профільної вищої освіти та здатні швидко навчитися виконувати поставлені задачі. Сектори з найбільшим попитом на робочу силу:

виробництво,

сільське господарство,

агротехніка,

будівництво,

готельний бізнес,

роздрібна торгівля.

Попит на робочу силу в нашій провінції високий, і він тільки збільшуватиметься у майбутньому,

– сказав міністр імміграції Саскачевана Джеремі Харрісон.

Вимоги до кандидатів

Людині, яка претендуватиме на посаду, пропонують роботу на повний робочий день у Саскачевані. Водночас кандидат має відповідати наступним критеріям:

досвід роботи у тій же галузі терміном 1 рік поза Саскачеваном чи 6 місяців у провінції;

очікується, що будуть також вимоги до освіти та рівня володіння англійською або французькою мовою, проте точної інформації наразі немає.

У межах пілотної програми роботодавці провінції повинні будуть подати заявку на участь, щоб отримати право наймати претендентів на імміграцію в Саскачеван. Вони також будуть зобов'язані надати працівникам підтримку після переїзду до провінції. Запуск пілотної програми заплановано на грудень 2021 року.

Цікаво! Через COVID-19 у Канаді утворився брак кадрів. Чи не найбільше постраждала галузь громадського харчування. Саме тому зараз Канада шукає фахівців у цій галузі.