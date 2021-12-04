Она будет предназначена главным образом для малоквалифицированных работников, которых не хватает в провинции.

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Каких работников ищут

Пилотная программа ориентирована на работников, у которых нет профильного высшего образования и которые могут быстро научиться выполнять поставленные задачи. Секторы с большим спросом на рабочую силу:

производство,

сельское хозяйство,

агротехника,

строительство,

гостиничный бизнес,

розничная торговля.

Спрос на рабочую силу в нашей провинции высок, и он будет только увеличиваться в будущем,

– сказал министр иммиграции Саскачевана Джереми Харрисон.

Требования к кандидатам

Человеку, который будет претендовать на должность, предлагают работу на полный рабочий день в Саскачеване. В то же время кандидат должен отвечать следующим критериям:

опыт работы в той же отрасли сроком на 1 год вне Саскачевана или 6 месяцев в провинции;

ожидается, что будут также требования к образованию и уровню владения английским или французским языком, однако точной информации пока нет.

В рамках пилотной программы работодатели провинции должны будут подать заявку на участие, чтобы получить право нанимать претендентов на иммиграцию в Саскачеван. Они также будут обязаны оказать поддержку работникам после переезда в провинцию. Запуск пилотной программы намечен на декабрь 2021 года.

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