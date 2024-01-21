До 60 тисяч євро: Італія сильно підніме штрафи за пошкодження культурної спадщини

Історичні будівлі, культурні пам'ятки та витвори мистецтва по всій Італії страждають від вандалізму. Їм шкодять як екоактивісти, так і туристи.

Тому Італія вирішила запровадити ще жорсткіше покарання за пошкодження культурних об'єктів. І тепер суми штрафів для порушників можуть зрости до десятків тисяч євро.

Читайте також Римський фонтан Треві зібрав рекордну суму за рік: скільки монет накидали туристи

Вандали дорого заплатять

Напередодні італійський парламент остаточно схвалив закон, який запроваджує великі штрафи для тих, хто посягає на культурну спадщину Італії.

Законопроєкт передбачає штрафи до 40 000 євро за пошкодження пам'яток і до 60 000 євро за знищення культурної спадщини. Зараз покарання за таке – від 1 500 до 15 000 євро.

Міністерство культури Італії зможе використовувати отримані кошти на очищення та реставрацію пошкоджених об'єктів.

Провокації екоактивістів

Новий закон в Італії вже нарекли "‎законом про ековандалів". Його активно підтримали після того, як екологічні активісти почали обливати фарбою або іншим чином пошкоджувати пам'ятники, витвори мистецтва та історичні будівлі.

Від такої акції навесні постраждав головний фонтан Рима – Треві. Активісти італійської групи Ultima Generazione ("‎Останнє покоління") влаштували у ньому перформанс – пофарбували воду в чорний колір, використовуючи розведене вугілля.

Від кліматичних протестів неодноразово страждала й Венеція. Вже двічі воду в головному каналі італійського міста зафарбовували в зелений колір.

Шкода від туристів

Але не лише екоактивісти псують пам'ятники в Італії та інших країнах, туристи також часто шкодять тисячолітнім будівлям та неоціненним витворам мистецтва.

Щонайменше тричі від туристів-вандалів у 2023 році страждав римський Колізей. Найчастіше вони бажають залишити на стінах унікальної історичної споруди свої ініціали.

Пізанська вежа постраждала також. Італійська поліція затримала 19-річну французьку туристку за те, що вона зіпсувала фасад легендарної споруди. Туристка вирішила, що саме тут хоче зізнатися своєму хлопцеві в коханні й … видряпала на стіні вежі серце з ініціалами пари.

Туристичне видання Fodor's раніше перерахувало шість найгірших вчинків туристів у 2023 році, які ніколи не варто повторювати. Детальніше про дивну поведінку людей у відпустці – читайте за посиланням.