Семеро протестувальників залізли просто у фонтан і вилили туди розведене деревне вугілля. Від цього вода у Треві почорніла. Що було далі та як на акцію реагував натовп – читайте в матеріалі.

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Екоактивісти мали плакати з написами "‎Ми не будемо платити за викопне паливо" та вигукували гасло "‎Наша країна вмирає". За кілька хвилин поліція затримала протестувальників. Очевидці знімали перфоманс на відео, а деякі навіть вигукували образи на адресу учасників акції.

Акція-перфоманс у фонтані Треві в Римі: дивіться відео

Чого добиваються екоактивісти в Італії

Ultima Generazione закликають припинити державні субсидії на викопне паливо. Вони пов'язують зміни клімату зі смертоносними повенями на півночі Італії, які накрили регіон Емілія-Романья.

Мер Рима Роберто Гуалтьєрі рішуче засудив акцію протесту. Він вважає її нападом на культурну спадщину міста. Такий протест відбувається вже не вперше: у квітні ці ж екологічні активісти залили чорною рідиною знаменитий римський фонтан Баркачча.

Фонтан Треві – це найбільший і найвідоміший фонтан у Римі. Його висота майже 26 метрів. Традиційно туристи кидають у нього монетки, щоб повернутись у вічне місто Рим ще раз. Неймовірно, але факт: так за рік фонтан Треві "‎збирає" близько 1,5 мільйона євро.