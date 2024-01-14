За минулий рік у найвідоміший римський фонтан туристи накидали монет на 1,6 мільйона євро. Це рекордна сума з 2006 року. Куди витрачають ці немалі кошти – дізнаєтесь далі.

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Фонтан "‎заробив" понад півтора мільйона євро

Відвідувачі Італії лише за один рік залишили у Треві близько 36 тонн монет. Зібрані кошти, а у 2023 році це 1,6 мільйона євро, спрямують на допомогу нужденним. Гроші підуть на організацію соціальних їдалень та магазинів для малозабезпечених родин.

За 2022 рік вдалось зібрати трохи менше – 1,4 мільйона євро.Туристи кидають монетки до фонтана Треві з двох причин: хтось загадує бажання, а хтось таким чином обіцяє повернутися до Італії.

Крім грошей, у фонтані в Римі в різний час виявляли годинники, окуляри, персні, браслети, покерні фішки, медіатори для гітари, зубні протези та навіть клешню краба. Працівники, які наглядають за Треві, збирають всі ці предмети приблизно тричі на тиждень. А у високий сезон така потреба є щодня.

Що роблять з монетами?

Туристи кидають у римський фонтан не лише євро, а й інші валюти. Після того, як гроші дістають з фонтана, їх сортують та обмінюють. Монети вирушають в розподільчий центр на відновлення, а після цього їх передають у римський фонд католицької благодійної організації "‎Карітас".

За рік фонтан Треві приносить Риму прибуток, який значно перевищує середній дохід музеїв. Для прикладу, Національний римський музей за рік заробляє трохи більше як 1 мільйон євро.

Фонтан в центрі Рима використовують для перформансів

Активісти італійської групи Ultima Generazione ("‎Останнє покоління") навесні влаштували перформанс у фонтані Треві. Так вони хотіли привернути увагу влади і людей до кліматичних проблем. Тому й обрали для акції найпопулярнішу туристичну локацію в Римі.

Семеро екоактивістів залізли просто у фонтан і вилили туди розведене деревне вугілля. Від цього вода у Треві почорніла. Очевидці знімали перформанс на відео, але за кілька хвилин поліція затримала протестувальників.