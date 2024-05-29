В Испании аренда бассейнов стала новым трендом

В последнее время платформа аренды бассейнов Cocopool приобрела популярность исключительно в Испании. Владельцы бассейнов сообщили, что зарабатывают на платформе до 10 000 евро в год, но средняя годовая прибыль – около 4 000 евро.

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Платформа Cocopool активно используется в крупных городских центрах, таких как Барселона и Мадрид. Особенно заметно возросло использование Cocopool в таких регионах, как Валенсия и Андалусия.

В ответ на пандемию COVID-19 появилась эта тенденция. Жители сдавали свои частные бассейны в аренду лицам, которые хотела проводить больше времени на свежем воздухе.

Позже предприниматель из Испании разработал платформу Cocopool. Она позволяет владельцам сдавать в наем бассейн. Пул сдают в аренду еще и с садовыми площадями участка. Поэтому такой вариант стал популярным для проведения дней рождения и других праздников.



В Испании аренда бассейнов стала новым трендом / Фото Unsplash

В Мадриде постелили асфальт с запахом манго

Во время масштабной реконструкции сотен улиц в Мадриде муниципалитет решил сделать покрытие на них ароматизированным. Теперь асфальт имеет запах манго.

Это вызвало возмущение горожан. Мадридцы спрашивают, почему вместо этого нельзя было высадить настоящие деревья, которые бы давали тень от палящего испанского солнца.