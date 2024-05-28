Це викликало обурення містян. Мадридці запитують, чому натомість не можна було висадити справжні дерева, які б давали затінок від пекучого іспанського сонця.

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У Мадриді постелили асфальт із запахом манго

Передбачалося, що пахощі манго переб'ють неприємний запах свіжого асфальтобетону. На заводі до суміші додають рідкий ароматизатор. Після вкладання покриття запах може відчуватися протягом двох – чотирьох тижнів.

На інших вулицях планують експериментувати з іншими запахами, зокрема цитрусовими і квітковими.

Вулиці Мадрида тепер пахнуть манго: дивіться відео

Містяни не оцінили таку ініціативу та почали скаржитися, одна мешканка сказала, що запах був настільки сильним, що вона відчула запаморочення і їй довелося закрити вікна.

Крім того, що не всім подобається запах асфальту, деякі жителі Мадрида критикували міську раду за те, що не висаджують справжні фруктові саджанці, адже дерева також пом’якшують високі літні температури.

Що каже влада?

За останні 2 роки влада вирубала майже 9 000 дерев. Мер Мартінес-Альмейда відповів на критику в соціальних мережах, заявивши, що за останні два роки було висаджено 5 000 дерев. Але 90% з них були висаджені за межами Мадриду.

Загалом Мадрид планує реконструювати 323 вулиці, що коштуватиме 16,4 мільйона євро.