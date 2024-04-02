Ресторани каратимуть, якщо вони порушуватимуть правила щодо цін та меню. Що треба знати про це нововведення – далі у матеріалі.

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В Іспанії дозволили заробляти на столиках в тіні

Влада провінції Андалусія нагадала закладам громадського харчування про необхідність дотримуватися правил виставлення рахунків і способів оплати за свої послуги. Зокрема, закладам дозволено встановлювати різні ціни за сервірування столів у сонячних і затінених місцях.

Останнім часом відвідувачів закликають звертати увагу на підвищені ціни перед тим, як робити замовлення. Цю інформацію можна знайти в меню, прейскуранті або в інших формах реклами.

Водночас уточнюється, що окремої плати за столик із певним краєвидом або місцем розташування в меню не буде. Проте ресторанам буде дозволено стягувати додаткову плату за кожну страву, подану в тих чи інших зонах, якщо це чітко буде вказано в прейскуранті.

Також ресторанам заборонено стягувати плату за бронювання столів та встановлювати обов'язкові чайові у чеку. Відвідувачі не повинні бути зобов'язані купувати воду в пляшках, бо вода з-під крана має бути у вільному доступі.

В Іспанії ресторанам дозволили заробляти на столиках в тіні / Фото Unsplash

Важливо й те, щоб усі ціни були вказані чітко та їх має бути добре видно. Це стосується і ваги страв.

За правилами, ресторани не можуть пропонувати меню лише за допомогою QR-коду, оскільки не у всіх є людей є смартфони, здатні зчитувати такі коди. Також заклади не можуть зобов'язати відвідувачів розплачуватися тільки карткою.

Місто Малага оголосило війну туристам

До південного іспанського міста Малаги, популярного місця на узбережжі Середземного моря, щороку з'їжджаються мільйони відпочивальників. Однак, цього року мешканці міста виступили проти туристів, оголосивши їм війну.

Іноземцям настійливо наказують "йти до біса, додому". Центр Малаги заліплений наклейками з висловами проти туристів. Яка причина незадоволення серед населення – далі у матеріалі.