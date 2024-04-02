Рестораны будут наказывать, если они будут нарушать правила относительно цен и меню. Что надо знать об этом нововведении – далее в материале.

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В Испании разрешили зарабатывать на столиках в тени

Власти провинции Андалусия напомнили заведениям общественного питания о необходимости соблюдать правила выставления счетов и способов оплаты за свои услуги. В частности, заведениям разрешено устанавливать разные цены за сервировку столов в солнечных и затененных местах.

В последнее время посетителей призывают обращать внимание на повышенные цены перед тем, как делать заказ. Эту информацию можно найти в меню, прейскуранте или в других формах рекламы.

В то же время уточняется, что отдельной платы за столик с определенным видом или местоположением в меню не будет. Однако ресторанам будет разрешено взимать дополнительную плату за каждое блюдо, поданное в тех или иных зонах, если это четко будет указано в прейскуранте.

Также ресторанам запрещено взимать плату за бронирование столов и устанавливать обязательные чаевые в чеке. Посетители не должны быть обязаны покупать воду в бутылках, потому что вода из-под крана должна быть в свободном доступе.

В Испании ресторанам разрешили зарабатывать на столиках в тени / Фото Unsplash

Важно и то, чтобы все цены были указаны четко и их должно быть хорошо видно. Это касается и веса блюд.

По правилам, рестораны не могут предлагать меню только с помощью QR-кода, поскольку не у всех людей есть смартфоны, способные считывать такие коды. Также заведения не могут обязать посетителей расплачиваться только карточкой.

Город Малага объявил войну туристам

В южный испанский город Малагу, популярного места на побережье Средиземного моря, ежегодно съезжаются миллионы отдыхающих. Однако, этом году жители города выступили против туристов, объявив им войну.

Иностранцам настоятельно приказывают "идти к черту, домой". Центр Малаги залеплен наклейками с высказываниями против туристов. Какова причина недовольства среди населения – далее в материале.