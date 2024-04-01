У Ніагарі очікують наплив туристів. Через це влада Канади ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану на території регіону.

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Наголошують, що вже найближчими днями туди приїдуть понад мільйон туристів. Джим Діодаті –мер Ніагара-Фолс – зауважив: в один день мають прибути стільки відвідувачів, скільки регіональний муніципалітет ще не бачив.

Оголошені в четвер, 28 березня, заходи приводять у дію деякі додаткові інструменти підготовки до цього дня, який може припускати серйозні автомобільні затори, а також вищі вимоги до служб екстреної допомоги та перевантаження мережі мобільного зв'язку,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про майбутнє сонячне затемнення

Вже 8 квітня зафіксують перше повне сонячне затемнення у провінції Онтаріо від 1979 року. У National Geographic вже заявили, що найкраще спостерігати за ним з території поблизу Ніагарського водоспаду. За даними вчених, це затемнення буде навіть цікавішим, аніж у 2017 році. Загальна тривалість становитиме 4 хвилини. Наголошують, що сонце – наразі дуже активне. Вочевидь, воно створить корону більшого розміру, аніж людство бачило у 2017 році.