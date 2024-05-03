Ще одна країна зібралася скоротити виплати українцям

Ірландія знову розглядає варіант скорочення виплат для українців. Раніше країна вже змінила правила для біженців, тоді навесні 2024 року їхній потік до країни різко знизився.

Ірландія останнім часом була доволі популярною країною серед українських біженців. Однак кількість людей, які прибувають туди у пошуках притулку, різко зменшилася навесні 2024 року. Це сталося після того, як країна заявила про скорочення виплат, а також – обмеження терміну проживання у державному житлі.

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Країна знову може скорити виплати

У коаліції вже тривають обговорення нового скорочення виплат для українців. Однак цю ідею критикує Партія зелених. Її представники зауважують, що все більше українців виїжджають з Ірландії.

Після скорочення виплат у березні 2024 року українці отримують тижневу допомогу:

38,80 євро на дорослого;

29,80 євро на дитину.

Перебування у державному житлі обмежили до 90 днів. Тим часом ті, хто прибув до Ірландії до 14 березня цього року, й далі отримують 220 євро у тиждень.

Наразі ще не пояснювали: якщо нове скорочення відбудеться, чи стосуватиметься воно людей, які вже перебувають на території країни, чи нові обмеження запровадять для новоприбулих.

На скільки можуть скоротити виплати, наразі також невідомо. Водночас в уряді Ірландії наголошували неодноразово, що планують це зробити.