Нові правила набули чинності з 14 березня. У цьому місяці українці також активніше переїжджали із державних приміщень.

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Потік українських біженців до Ірландії різко знизився

Якщо у грудні до Ірландії прибували по 70 біженців із України на день, то у березні – в середньому по 33. Зниження потоку почалося після того, як влада оголосила про кардинальне скорочення підтримки новоприбулих. Зокрема, виплати з 220 євро на тиждень урізали до 38,80 євро на тиждень, а не необмежений термін проживання у державному житлі замінили на 90-денний термін.

Нові правила почали застосовувати з 14 березня, але кількість людей, які прибували до Ірландії просити тимчасовий захист, почала знижуватися ще у січні,

– йдеться у повідомленні.

Водночас українці стали активніше виселятися із державних помешкань. У березні в середньому 54 людини щодня виселялися з державного житла. У грудні 2023 року – 42 людини на день.

За даними Департаменту інтеграції, кожен десятий із тих, хто виїхав з наданого державою житла, повідомив про повернення до України. Але більшість самостійно найшли собі житло, оселилися в домах ірландців чи поїхали до іншої європейської країни.

Українців в Ірландії поменшало / Фото Unsplash

Зауважимо, до Ірландії за тимчасовим захистом прибули вже понад 104 400 українців.

Ірландія будує нове житло для біженців

Ірландія продовжує будувати нове житло для біженців. Мовиться про ціле модульне містечко, розташоване у графстві Роскоммон. Наразі триває робота над тим, аби з'явилися майже 170 будиночків. Розміститися у них зможуть близько 700 людей.

Окрім того, продовжують організовувати нове житло для біженців й у графстві Кілдер. Наголошують, що там зможуть розташуватися до тисячі людей.