Ирландия в последнее время была довольно популярной страной среди украинских беженцев. Однако количество людей, прибывающих туда в поисках убежища, резко уменьшилось весной 2024 года. Это произошло после того, как страна заявила о сокращении выплат, а также – ограничения срока проживания в государственном жилье.

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Страна снова может сократить выплаты

В коалиции уже продолжаются обсуждения нового сокращения выплат для украинцев. Однако эту идею критикует Партия зеленых. Ее представители отмечают, что все больше украинцев выезжают из Ирландии.

После сокращения выплат в марте 2024 года украинцы получают недельную помощь:

38,80 евро на взрослого;

29,80 евро на ребенка.

Пребывание в государственном жилье ограничили до 90 дней. Между тем те, кто прибыл в Ирландию до 14 марта этого года, и дальше получают 220 евро в неделю.

Пока еще не объясняли: если новое сокращение состоится, будет ли касаться оно людей, которые уже находятся на территории страны, или новые ограничения введут для вновь прибывших.

На сколько могут сократить выплаты, пока также неизвестно. В то же время в правительстве Ирландии отмечали неоднократно, что планируют это сделать.