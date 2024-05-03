Ірландія останнім часом була доволі популярною країною серед українських біженців. Однак кількість людей, які прибувають туди у пошуках притулку, різко зменшилася навесні 2024 року. Це сталося після того, як країна заявила про скорочення виплат, а також – обмеження терміну проживання у державному житлі.

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Країна знову може скорити виплати

У коаліції вже тривають обговорення нового скорочення виплат для українців. Однак цю ідею критикує Партія зелених. Її представники зауважують, що все більше українців виїжджають з Ірландії.

Після скорочення виплат у березні 2024 року українці отримують тижневу допомогу:

38,80 євро на дорослого;

29,80 євро на дитину.

Перебування у державному житлі обмежили до 90 днів. Тим часом ті, хто прибув до Ірландії до 14 березня цього року, й далі отримують 220 євро у тиждень.

Наразі ще не пояснювали: якщо нове скорочення відбудеться, чи стосуватиметься воно людей, які вже перебувають на території країни, чи нові обмеження запровадять для новоприбулих.

На скільки можуть скоротити виплати, наразі також невідомо. Водночас в уряді Ірландії наголошували неодноразово, що планують це зробити.