Так, законопроєкт передбачає, що перебування громадян України, яким присвоєно номер PESEL UKR, буде законним до 30 вересня 2025 року. Новий закон вносить зміни до чинних нормативно-правових актів, особливо у сфері освіти.

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У Польщі змінили умови допомоги українським біженцям

Серед найважливіших змін, які передбачені законопроєктом, є прив'язка виплат за програмами "800 плюс" (800 злотих на місяць на одну дитину) та "Добрий старт" (300 злотих один раз – для дітей, що йдуть до школи) до обов'язкової шкільної освіти.

Тобто виплати отримуватимуть ті, хто живе в Польщі з дитиною, яка навчається у закладах дошкільної освіти чи у школі.

Ми змінюємо систему і робимо її більш прозорою. Ми підтримуватимемо українців, які мусили утікати від війни до Польщі, але очікуємо чітких і зрозумілих правил, які є в новому законі, який ухвалили,

– каже віцепрем'єр і міністр нацоборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Законопроєкт встановлює максимальний 36-місячний період для українських школярів для відвідування додаткових безплатних занять з польської мови. Також українські учні звільняються від складання обов'язкового іспиту з польської мови за 8 клас у наступному 2024/2025 навчальному році.

Нововведення законопроєкту набудуть чинності 1 липня 2024 року, за винятком деяких положень.

Також польський уряд оголосив про свої плани запровадити новий статус перебування для українців до 2025 року. Він передбачатиме трирічний дозвіл на проживання, який замінить нинішній тимчасовий захист. Щоб отримати цей новий статус, громадяни України повинні будуть оновити свою інформацію в польських базах даних і подати електронну заяву до воєводи воєводства, де вони проживають.