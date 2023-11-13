В топі перлина Адріатики та "жіночий чобіток": які 10 країн Європи найбажаніші серед туристів
Джерело:Wanderlust
Серед усього різноманіття туристичних напрямків завжди є бажаніші. Мандрівники обирають їх за різними критеріями, але зазвичай зупиняються на локаціях з більшістю схвальних відгуків та популярних місць.
Так, провідний британський тревел-журнал Wanderlust підбив підсумки щорічної премії "Reader Travel Awards". У 2023 році на першій сходинці нарешті країна, яка йшла до цього впродовж декількох останніх років, – Хорватія.
Читайте також Алкогольний рейтинг: у яких країнах люди найбільше випивають і чому Росії немає в списку
Хорватія виявилася найбажанішою країною Європи
Країна підіймалася в рейтингу останні кілька років, і тепер нарешті досягла вершини.
Ця перлина Адріатики найбільше відома мандрівникам своїми прибережними зірками, зокрема історичним містом Дубровник – торішнім переможцем у номінації "Найбажаніше місто Європи",
– йдеться у звіті.
Але за межами острова та дивовижних краєвидів берегової лінії є багато інших культурних відкриттів і різноманіття пригод. На туристів тут чекає чимало – від надзвичайних римських руїн Пули та незвичайних музеїв Загреба до диких водоспадів Плітвіц і гірських пейзажів Рісняка.
Плітвіцькі озера / Фото UnSplash
Десятка лідерів виглядає так:
- Хорватія,
- Іспанія,
- Італія,
- Греція,
- Франція,
- Німеччина,
- Словенія,
- Ісландія,
- Шотландія,
- Австрія.
Додамо, найкращою країною у світі визнали Австралію, найкращим регіоном – Британську Колумбію, а найбажанішим містом виявився Кейптаун. Щодо острова, то найбільше хочуть відвідати Кубу.
Австралію визнали найкращою країною у світі / Фото UnSplash
Експерти назвали 9 напрямків, які не варто відвідувати у 2024
Туристичні експерти з компанії Fodor's опублікували свій щорічний "No List", тобто перелік напрямків, яких краще уникати. Цього року до нього потрапили й популярні локації, переповнені туристами.
Щоб скласти справедливий антирейтинг, експерти зосередилися на трьох ключових факторах:
- Надмірний туризм;
- Проблеми зі сміттям;
- Якість води.
Тож, хто очолив антирейтинг, і які ще 8 напрямків не радять відвідувати наступного року – читайте за посиланням!