В топі перлина Адріатики та "жіночий чобіток": які 10 країн Європи найбажаніші серед туристів

13 листопада 2023, 18:39
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Джерело:

Wanderlust

Серед усього різноманіття туристичних напрямків завжди є бажаніші. Мандрівники обирають їх за різними критеріями, але зазвичай зупиняються на локаціях з більшістю схвальних відгуків та популярних місць.

Так, провідний британський тревел-журнал Wanderlust підбив підсумки щорічної премії "Reader Travel Awards". У 2023 році на першій сходинці нарешті країна, яка йшла до цього впродовж декількох останніх років, – Хорватія. 

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Хорватія виявилася найбажанішою країною Європи

Країна підіймалася в рейтингу останні кілька років, і тепер нарешті досягла вершини. 

Ця перлина Адріатики найбільше відома мандрівникам своїми прибережними зірками, зокрема історичним містом Дубровник – торішнім переможцем у номінації "Найбажаніше місто Європи",
– йдеться у звіті. 

Але за межами острова та дивовижних краєвидів берегової лінії є багато інших культурних відкриттів і різноманіття пригод. На туристів тут чекає чимало – від надзвичайних римських руїн Пули та незвичайних музеїв Загреба до диких водоспадів Плітвіц і гірських пейзажів Рісняка.

Плітвіцькі озера / Фото UnSplash

Десятка лідерів виглядає так:

  1. Хорватія,
  2. Іспанія,
  3. Італія,
  4. Греція,
  5. Франція,
  6. Німеччина,
  7. Словенія,
  8. Ісландія,
  9. Шотландія,
  10. Австрія.

Додамо, найкращою країною у світі визнали Австралію, найкращим регіоном – Британську Колумбію, а найбажанішим містом виявився Кейптаун. Щодо острова, то найбільше хочуть відвідати Кубу.

Австралію визнали найкращою країною у світі / Фото UnSplash

Експерти назвали 9 напрямків, які не варто відвідувати у 2024

Туристичні експерти з компанії Fodor's опублікували свій щорічний "‎No List", тобто перелік напрямків, яких краще уникати. Цього року до нього потрапили й популярні локації, переповнені туристами.

Щоб скласти справедливий антирейтинг, експерти зосередилися на трьох ключових факторах:

  • Надмірний туризм;
  • Проблеми зі сміттям;
  • Якість води.

Тож, хто очолив антирейтинг, і які ще 8 напрямків не радять відвідувати наступного року – читайте за посиланням!

Автор: Марта Касіянчук