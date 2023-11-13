До ТОП-3 країн, жителі яких найбільше полюбляють спиртне увійшли Данія, Румунія та Велика Британія. Всього дослідили 29 держав. Очікувано, найменше випивають у мусульманських країнах.

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Де найбільше любителів алкоголю

Загалом, під час цього дослідження кожен п'ятий дорослий (19%) зізнався, що мінімум раз на місяць вживає "велику дозу‎" алкогольних напоїв. Не дивує, що найменше поціновувачів спиртного у мусульманських країнах. До прикладу, у Туреччині – всього 3% людей відповіли, що випивають міцні напої щомісяця.

Але у країнах, які очолили список, жителі "‎добряче випивають" щонайменше один раз на місяць. Перша п'ятірка держав, де п'ють найбільше, виглядає так:

Данія; Румунія; Велика Британія; Люксембург; Німеччина.

Дослідники з'ясували, що за період з 2011 по 2021 рік у 23 країнах знизилося споживання алкоголю. Набагато менше випивати почали в Ірландії та Литві. Також дійшли висновку, що напиватися більше схильні чоловіки, ніж жінки – 26% чоловіків проти 12% жінок, опитаних у світі.

Трохи інакше рейтинг виглядає, якщо порахувати вживання міцних напоїв на душу населення:

Латвія; Литва; Чехія; Болгарія; Естонія.

Але такий метод розрахунку критикують за те, що статистику кардинально змінюють туристи. Вони приїздять у країни, випивають і підвищують показники кількості спожитого алкоголю. Але в країні вони жити не залишаються, тому це спотворює показники.

До речі, Росія не просто так не увійшла до цього рейтингу, хоча, ймовірно, зайняла би місце серед країн-лідерів. Річ у тім, що РФ не є членом Міжнародної Організації економічного співробітництва. Тому її до цього списку навіть не розглядали.

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