Туристичні експерти з компанії Fodor’s опублікували свій щорічний "‎No List", тобто перелік напрямків, яких краще уникати. Цього року до нього потрапили й популярні локації, переповнені туристами.

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Переповнені, засмічені та без води

Щоб скласти справедливий антирейтинг, експерти зосередилися на трьох ключових факторах:

Надмірний туризм;

Проблеми зі сміттям;

Якість води.

9 напрямків, які не радять відвідувати

Венеція (Італія)

Це місто настільки подобається туристам, що вони просто не можуть припинити до нього їхати. Навіть плата за в'їзд та досить високі ціни не зупиняють мандрівників, які набиваються до Венеції, як риби до консервної банки. Останнім часом італійське місто потопає в надмірному туризмі настільки, що його могли визнати об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка перебуває під загрозою. Ситуація з натовпом поки не покращилась, тому до Венеції їхати не радять саме через овертуризм.

Туристам цього року не радять їхати у переповнену Венецію / Фото Unsplash

Афіни (Греція)

Одним із наймодніших місць для відпочинку в Європі цього року стала Греція. Мандрівники часто починають свою подорож саме з Афін. На жаль, проблема овертуризму актуальна і тут. Поганий контроль за напливом іноземців спричинив чимало проблем для грецької культури та культового Акрополя. Популярність середземноморських круїзів значно зросла, а місто просто не пристосоване до цього.

Гора Фудзі (Японія)

Цього року на Фудзі такий туристичний ажіотаж, що країна публічно заохочує туристів користуватися іншими гірськими маршрутами. Масові сходження на Фудзі ризиковані не лише для природного середовища, а й для безпеки туристів. Адже довгі черги і натовп можуть заблокувати простір для евакуації. Також найвища точка Японії страждає через відвідувачів, які залишають на схилах купи сміття.

Гора Фудзі приваблює натовпи туристів з усього світу / Фото Pexels

Гори Сан-Габріель (США)

Штат Каліфорнія недостатньо піклувався про цей природний об'єкт. Велика кількість відвідувачів та повна відсутність екологічної політики призвела до поганих наслідків. Купи сміття вивезли волонтери за останній час. Найкраще рішення тепер – дати природі відновитися після занадто великої кількості невихованих туристів.

Затока Халонг (В'єтнам)

В'єтнам цього року також пережив туристичний сплеск. Це стосується і затоки Халонг, яка засмічена непотребом і дизельним пальним. Це завдає шкоди дикій природі та рибальським поселенням поблизу. А хвилі від екскурсій на човнах, які відбуваються в затоці регулярно, поступово нищать цю Всесвітню пам'ятку ЮНЕСКО.

Затока Халонг, заповнена екскурсіями для туристів / Фото Unsplash

Пустеля Атакама (Чилі)

Атакаму часто називають найромантичнішим місцем для побачень. Але часто забувають про величезне сміттєзвалище, яке розташувалось посеред пустелі. Воно стало настільки великим, що його вже навіть видно з космосу.

Озеро Верхнє (США)

Це найбільше прісноводне озеро за площею в світі. Але і воно стикається з безліччю проблем через зміни клімату і надмірний туризм. Одна з них – це цвітіння води. Також відвідувачі залишають сміття в кемпінгах, забруднюючи навколишню природу.

Річка Ганг (Індія)

Головні проблеми цієї культової річки – надзвичайне забруднення, загроза зникнення дельфінів та величезна кількість круїзів. За індуїстською релігією річка Ганг вважається священною, навіть якщо в цю водойму вилито мільйони тонн неочищених стічних вод.

Зараз Ганг має такий вигляд / Фото Unsplash

Ко Самуї (Таїланд)

Це популярний острів, який страждає від нестачі води. Цього літа оголосили, що прісної води на Самуї залишається на 30 днів. Тому місцеві жителі змушені платити за бутильовану воду для комерційного і особистого використання. Чим більше туристів, тим більше її споживання. Дефіцит питної води на острові розпочався у грудні минулого року і триває й досі. Тому експерти радять утриматися від подорожі на Самуї.