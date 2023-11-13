Так, ведущий британский тревел-журнал Wanderlust подвел итоги ежегодной премии "Reader Travel Awards". В 2023 году на первой строчке наконец страна, которая шла к этому в течение нескольких последних лет, – Хорватия.

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Хорватия оказалась самой желанной страной Европы

Страна поднималась в рейтинге последние несколько лет, и теперь наконец-то достигла вершины.

Эта жемчужина Адриатики наиболее известна путешественникам своими прибрежными звездами, в частности, историческим городом Дубровник – прошлогодним победителем в номинации "Самый желанный город Европы",

– говорится в отчете.

Но за пределами острова и удивительных пейзажей береговой линии есть много других культурных открытий и разнообразия приключений. Туристов здесь ждет немало – от необычных римских руин Пулы и необычных музеев Загреба до диких водопадов Плитвиц и горных пейзажей Рисняка.

Плитвицкие озера / Фото UnSplash

Десятка лидеров выглядит так:

Хорватия, Испания, Италия, Греция, Франция, Германия, Словения, Исландия, Шотландия, Австрия.

Добавим, лучшей страной признали Австралию, лучшим регионом – Британскую Колумбию, а самым желанным городом оказался Кейптаун. Что касается острова, то больше всего хотят посетить Кубу.

Австралию признали лучшей страной в мире / Фото UnSplash

Эксперты назвали 9 направлений, которые не стоит посещать в 2024 году

Туристические эксперты из компании Fodor's опубликовали свой ежегодный "No List", то есть перечень направлений, которых лучше избегать. В этом году в него попали и популярные локации, переполненные туристами.

Чтобы составить справедливый антирейтинг, эксперты сосредоточились на трех ключевых факторах:

Чрезмерный туризм;

Проблемы с мусором;

Качество воды.

Итак, кто возглавил антирейтинг, и какие еще 8 направлений не советуют посещать в следующем году – читайте по ссылке!