Так, ведущий британский тревел-журнал Wanderlust подвел итоги ежегодной премии "Reader Travel Awards". В 2023 году на первой строчке наконец страна, которая шла к этому в течение нескольких последних лет, – Хорватия.
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Хорватия оказалась самой желанной страной Европы
Страна поднималась в рейтинге последние несколько лет, и теперь наконец-то достигла вершины.
Эта жемчужина Адриатики наиболее известна путешественникам своими прибрежными звездами, в частности, историческим городом Дубровник – прошлогодним победителем в номинации "Самый желанный город Европы",
– говорится в отчете.
Но за пределами острова и удивительных пейзажей береговой линии есть много других культурных открытий и разнообразия приключений. Туристов здесь ждет немало – от необычных римских руин Пулы и необычных музеев Загреба до диких водопадов Плитвиц и горных пейзажей Рисняка.
Плитвицкие озера / Фото UnSplash
Десятка лидеров выглядит так:
- Хорватия,
- Испания,
- Италия,
- Греция,
- Франция,
- Германия,
- Словения,
- Исландия,
- Шотландия,
- Австрия.
Добавим, лучшей страной признали Австралию, лучшим регионом – Британскую Колумбию, а самым желанным городом оказался Кейптаун. Что касается острова, то больше всего хотят посетить Кубу.
Австралию признали лучшей страной в мире / Фото UnSplash
Эксперты назвали 9 направлений, которые не стоит посещать в 2024 году
Туристические эксперты из компании Fodor's опубликовали свой ежегодный "No List", то есть перечень направлений, которых лучше избегать. В этом году в него попали и популярные локации, переполненные туристами.
Чтобы составить справедливый антирейтинг, эксперты сосредоточились на трех ключевых факторах:
- Чрезмерный туризм;
- Проблемы с мусором;
- Качество воды.
Итак, кто возглавил антирейтинг, и какие еще 8 направлений не советуют посещать в следующем году – читайте по ссылке!