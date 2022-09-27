Чи хочуть поляки приймати росіян, які тікають від мобілізації: результати опитування
Джерело:Wiadomości
Коли путін оголосив часткову мобілізацію, росіяни почали в паніці покидати країну. На цьому тлі виникла дискусія, чи повинні їх приймати сусіди. Таке ж питання поставили й полякам, і ось що вони про це думають.
Так, поки російська влада мобілізовує росіян, а чоловіки масово виїжджають, аби уникнути призову, багато країн, своєю чергою, запровадили суттєві обмеження на в’їзд громадян росії на свою територію. У мережі з'явилися фото та відео великих черг машин до прикордонних переходів – в тому числі з Грузією чи Фінляндією, а також натовпи в аеропортах.
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Крім цього, країни Балтії посилили правила в'їзду росіян, а Польща й взагалі обмежила перетин свого кордону для громадян росії, які їдуть з туристичною, культурною, спортивною та діловою метою.
Росіяни тікають від мобілізації, але чи хочуть поляки їх прийняти?
- На запитання "Чи має Польща та інші країни ЄС приймати росіян, які тікають із країни, бо не хочуть на фронт?" 62,5% опитаних відповіли негативно: "швидше, ні" обрали 37,4% респондентів, "точно ні" – 25,1%.
- За варіант "швидше так" проголосували 26,1%, а за "точно так" своїх голосів віддало 4,5% опитаних.
- Ще 6,9% не змогли відповісти на запитання однозначно.
Відтак, майже кожен третій поляк вважає, що росіян, які їдуть через оголошення мобілізації у своїй країні, варто впускати до Польщі.
Чи хочуть поляки прийняти росіян на території Польщі: опитування / Фото wiadomosci