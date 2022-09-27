Так, пока российские власти мобилизуют россиян, а мужчины массово выезжают, чтобы избежать призыва, многие страны, в свою очередь, ввели существенные ограничения на въезд граждан россии на свою территорию. В сети появились фото и видео больших очередей машин на пограничных переходах – в том числе с Грузией или Финляндией, а также толпы в аэропортах.

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Кроме того, страны Балтии ужесточили правила въезда россиян, а Польша и вовсе ограничила пересечение своей границы для граждан россии, которые едут с туристической, культурной, спортивной и деловой целью.

Россияне бегут от мобилизации, но хотят ли поляки принять их?

На вопрос "Должна ли Польша и другие страны ЕС принимать убегающих из страны россиян, потому что не хотят на фронт?" 62,5% опрошенных ответили отрицательно: "скорее нет" выбрали 37,4% респондентов, "точно нет" – 25,1% .

За вариант "скорее да" проголосовали 26,1% , а за "точно да" своих голосов отдало 4,5% опрошенных .

опрошенных Еще 6,9% затруднились ответить на вопрос однозначно.

Следовательно, почти каждый третий поляк считает, что россиян, которые едут через объявление мобилизации в своей стране, следует пускать в Польшу.