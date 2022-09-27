Так, поки російська влада мобілізовує росіян, а чоловіки масово виїжджають, аби уникнути призову, багато країн, своєю чергою, запровадили суттєві обмеження на в’їзд громадян росії на свою територію. У мережі з'явилися фото та відео великих черг машин до прикордонних переходів – в тому числі з Грузією чи Фінляндією, а також натовпи в аеропортах.

І ще Адаптація дітей у польських школах: поради для батьків

Крім цього, країни Балтії посилили правила в'їзду росіян, а Польща й взагалі обмежила перетин свого кордону для громадян росії, які їдуть з туристичною, культурною, спортивною та діловою метою.

Росіяни тікають від мобілізації, але чи хочуть поляки їх прийняти?

На запитання "Чи має Польща та інші країни ЄС приймати росіян, які тікають із країни, бо не хочуть на фронт?" 62,5% опитаних відповіли негативно: "швидше, ні" обрали 37,4% респондентів, "точно ні" – 25,1% .

62,5% опитаних відповіли негативно: обрали респондентів, . За варіант "швидше так" проголосували 26,1% , а за "точно так" своїх голосів віддало 4,5% опитаних.

проголосували , а за своїх голосів віддало опитаних. Ще 6,9% не змогли відповісти на запитання однозначно.

Відтак, майже кожен третій поляк вважає, що росіян, які їдуть через оголошення мобілізації у своїй країні, варто впускати до Польщі.



Чи хочуть поляки прийняти росіян на території Польщі: опитування / Фото wiadomosci