У Польщі почали діяти додаткові обмеження в'їзду росіян

Так, минулого тижня Польща разом із Литвою, Латвією та Естонією заборонила росіянам в'їзд наземним транспортом через зовнішній кордон з економічною, спортивною, туристичною або культурною метою – у в'їзді було відмовлено вже 54 росіянам. Відсьогодні, 26 вересня, в країні набули чинності додаткові обмеження.

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Мовиться про авіапоїздки, або кораблем. Так, росіяни, які подорожують літаком чи кораблем до Польщі, стикнуться із проблемами.

З 26 вересня також обмежено можливість "в'їзду через повітряні та морські пункти пропуску" для громадян російської федерації,

– йдеться у повідомленні.

У МВС Польщі пояснили, що "лише широкі, жорсткі санкції можуть завдати рішучого удару по режиму владіміра путіна".

Водночас нові обмеження не означають повної заборони на в'їзд для росіян. Існують винятки, узгоджені Польщею та країнами Балтії.

Виняток становлять:

дисиденти

гуманітарні випадки

власники посвідок на проживання

водії транспорту

члени дипломатичних місій

В Офісі Президента вже відреагували на такий крок

Глава ОП Андрій Єрмак вже прокоментував таке рішення Польщі. Він повідомив, що у такий спосіб Варшава перемогла спільні домовленості з Естонією, Латвією та Литвою від 7 вересня.

Тож Польща заборонила російським в'їзд на територію країни через повітряні та морські пункти пропуску, а тижнем раніше – через землю КПП.