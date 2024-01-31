Єдиний квиток за 49 євро залишається: Німеччина не буде піднімати ціну за проїзний

Вигідний єдиний проїзний квиток в Німеччині буде доступний принаймні до кінця 2024 року. Він дає можливість користуватися всім громадським транспортом у Німеччині всього за 49 євро на місяць.

Транспортні компанії в Німеччині раніше вимагали підвищення вартості Deutschlandticket. Але держава вирішила надалі популяризувати громадський транспорт та не піднімати ціну на проїзний.

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Ціна проїзного не зміниться у 2024 році

Єдиний квиток на громадський транспорт запустили в Німеччині у 2023 році. З минулого квітня Deutschlandticket за 49 євро набув надзвичайної популярності. Тільки за перший місяць його придбали понад 3 мільйони людей.

Цей проїзний дає право безлімітного проїзду будь-якими видами міського і регіонального громадського транспорту. Влада назвала його "‎найбільшою реформою громадського транспорту в історії Німеччини". Але незабаром після його запуску керівники транспортних компаній країни почали заявляти, що така низька ціна є надто збитковою для них.

Країна тривалий час серйозно розглядала підвищення вартості єдиного проїзного у 2024 році. Але поки вирішили зберегти ціну 49 євро за рахунок додаткового держфінансування.

Які переваги Deutschlandticket

Зараз проїзний вартує 49 євро на місяць. Виходить приблизно 1,60 євро на день за безлімітний проїзд. Він працює на всіх міських автобусах, трамваях та метро в німецьких містах, а також на регіональних перевезеннях на короткі та середні відстані. Єдиний квиток не діє для потягів далекого сполучення. Користуватися Deutschlandticket можуть як німці, так й іноземці.

Практика єдиного проїзного квитка за 49 євро надихнула не одну європейську країну. Де скористалися прикладом Німеччини та ввели безлімітні проїзні або планують це зробити — читайте у матеріалі за посиланням.