Влада європейських міст допомагає переселенцям з України. На знак солідарності і підтримки біженцям дозволяють безкоштовно користуватися громадським транспортом у деяких містах. Столиці Литви та Угорщини вирішили продовжити цю пільгу для українців.

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Безкоштовний проїзд для українців у Вільнюсі

Громадяни України, які через війну виїхали до Вільнюса, зможуть безплатно їздити на міському транспорті протягом усього 2024 року. Влада ухвалила рішення продовжити 100% знижку на проїзд у міських тролейбусах та автобусах для іноземців, які вимушено виїхали з України через агресію Росії.

Ця ініціатива є лише частиною підтримки, яку надають для українців у Литві з початку 2022 року. Але користування громадським транспортом є важливим аспектом, який допомагає забезпечити зручність та доступність життя у Вільнюсі. Міська влада столиці Литви надає аналогічні пільги усім працівникам сфери освіти, культури та соціальних професій.

Транспортні пільги в Будапешті

У Будапешті безкоштовний проїзд для українців буде діяти до 31 березня 2024 року. Щоб скористатися пільгою, біженцям потрібно показати український документ, який засвідчує особу. Це може бути:

український паспорт (закордонний або внутрішній);

дозвіл на проживання в Україні;

український студентський квиток;

будь-який документ, що підтверджує прописку іноземців в Україні.

Але для деяких видів міського транспорту ця пільга не працює, наприклад: для аеропортового експреса 100E, фунікулера, ностальгічних рейсів, катерів, електричок та "‎синіх" автобусів за межі Будапешта.

В Угорщині, крім громадського транспорту, громадяни України можуть користуватися безкоштовно деякими залізничними маршрутами по країні. До 15 вересня 2022 безплатні квитки можна було отримати на всі потяги по Угорщині, але тепер цю пільгу залишили лише частково.