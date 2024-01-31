Транспортные компании в Германии ранее требовали повышения стоимости Deutschlandticket. Но государство решило популяризировать общественный транспорт и не поднимать цену на проездной.

Читайте также Европейские столицы продлили бесплатный проезд для украинцев на 2024 год: детали

Цена проездного не изменится в 2024 году

Единый билет на общественный транспорт был запущен в Германии в 2023 году. С прошлого апреля Deutschlandticket за 49 евро стал чрезвычайно популярным. Только за первый месяц его приобрели более 3 миллионов человек.

Этот проездной дает право безлимитного проезда на любых видах городского и регионального общественного транспорта. Власти назвали его "наибольшей реформой общественного транспорта в истории Германии". Но вскоре после его запуска руководители транспортных компаний страны начали заявлять, что такая низкая цена слишком невыгодна для них.

Страна долгое время серьезно рассматривала повышение стоимости единого проездного в 2024 году. Но пока решили сохранить цену в 49 евро за счет дополнительного госфинансирования.

Какие преимущества Deutschlandticket

Сейчас проездной стоит 49 евро в месяц. Получается примерно 1,60 евро в день за безлимитный проезд. Он работает на всех городских автобусах, трамваях и метро в немецких городах, а также на региональных перевозках на короткие и средние расстояния. Единый билет не действует для поездов дальнего сообщения. Пользоваться Deutschlandticket могут как немцы, так и иностранцы.

Практика единого проездного билета за 49 евро вдохновила не одну европейскую страну. Где воспользовались примером Германии и ввели безлимитные проездные или планируют это сделать – читайте в материале по ссылке.